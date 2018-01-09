۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۴

اخبار تونس؛

واکنش نخست وزیر تونس به نا آرامی در برخی شهرهای این کشور

واکنش نخست وزیر تونس به نا آرامی ها در برخی شهرهای این کشور و بازداشت ۴۴ نفر در جریان این اعتراضات از مهمترین اخبار تونس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یوسف الشاهد نخست وزیر تونس با اشاره به نا آرامی هایی که شب گذشته در برخی شهرهای این کشور رخ داد گفت: نمی توان آنرا اعتراض نامید. غارت و تخریب در جریان حوادث ثبت شده است.

وی افزود: اوضاع اقتصادی در تونس دشوار است و امیدواریم که این وضع بزودی به پایان برسد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه روسیاالیوم از بازگشت آرامش به برخی مناطق تونس که شب گذشته شاهد تظاهرات علیه گرانی بود، خبر داد.

در همین حال رویترز به نقل از خلیفه الشیبانی سخنگوی وزارت کشور تونس اعلام کرد: ۴۴ نفر به سبب حمل سلاح سرد و آتش زدن ساختمان های دولتی و غارت مراکز تجاری هنگام اعتراضات بازداشت شده اند.

وی با اشاره به مرگ یک نفر در جریان اعتراضات بیان کرد: مرگ این معترض به سبب تنگی نفس بوده است نه زیر گرفته شدن با خودرو نیروهای امنیتی.

