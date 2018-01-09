به گزارش خبرگزاری مهر، دور تازه مسابقه «هزار صدا» همزمان با گرامیداشت سالروز تولد افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای فقید کشورمان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. خشایار اعتمادی، بابک زرین و افشین مقدم کارشناسان برنامه با داوری از بین خوانندگان شرکت‌کننده برنده راه یافته به فینال را معرفی می کنند.

اجرای چند برنامه زنده به خوانندگی و آهنگسازی امین قبادی و سخنرانی سعید امیراصلانی درباره فعالیت های هنری و ادبی زنده یاد افشین یداللهی از جمله بخش های مختلف تازه ترین برنامه «هزار صدا» است.

«هزارصدا» برنامه‌ای برای معرفی چهره‌ها و استعدادهای حوزه موسیقی‌است که هرماه در دو نوبت در بخش سنتی و پاپ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.