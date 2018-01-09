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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

با داوری خوانندگان و شاعران مطرح

دور تازه مسابقه «هزار صدا» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

دور تازه مسابقه «هزار صدا» در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود

دور تازه مسابقه «هزار صدا» همزمان با گرامیداشت سالروز تولد افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای فقید پنجشنبه ۲۱ دی ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور تازه مسابقه «هزار صدا» همزمان با گرامیداشت سالروز تولد افشین یداللهی شاعر و ترانه سرای فقید کشورمان ساعت ۱۵ روز  پنجشنبه ۲۱ دی ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود. خشایار اعتمادی، بابک زرین و افشین مقدم کارشناسان برنامه با داوری از بین خوانندگان شرکت‌کننده برنده راه یافته به فینال را معرفی می کنند.

اجرای چند برنامه زنده به خوانندگی و آهنگسازی امین قبادی و سخنرانی سعید امیراصلانی درباره فعالیت های هنری و ادبی زنده یاد افشین یداللهی از جمله بخش های مختلف تازه ترین برنامه «هزار صدا» است.

«هزارصدا» برنامه‌ای برای معرفی چهره‌ها و استعدادهای حوزه موسیقی‌است که هرماه در دو نوبت در بخش سنتی و پاپ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4195291
علیرضا سعیدی

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