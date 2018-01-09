عملیات ائتلاف مقابله با داعش در سوریه ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسئولان آمریکا اعلام کردند که عملیات ائتلاف ضد داعش در سوریه ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا در توجیه این اقدام مدعی شد که دولت سوریه در روند مبارزه با داعش ناتوان است. این وزارتخانه در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد که نظام سوریه قادر نیست با گروه تروریستی داعش مبارزه کند.

جنگنده های ائتلاف مقابله با داعش به رهبری آمریکا به بهانه مقابله با داعش غیرنظامیان سوریه در مناطق مختلف این کشور را هدف قرار می دهند و این امر تاکنون به قربانی شدن شماری از شهروندان بیگناه سوری منجر شده است.