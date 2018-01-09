  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

وزارت خارجه آمریکا:

عملیات ائتلاف مقابله با داعش در سوریه ادامه می یابد

عملیات ائتلاف مقابله با داعش در سوریه ادامه می یابد

وزارت خارجه آمریکا از تداوم عملیات ائتلاف به اصطلاح مقابله با داعش در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مسئولان آمریکا اعلام کردند که عملیات ائتلاف ضد داعش در سوریه ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا در توجیه این اقدام مدعی شد که دولت سوریه در روند مبارزه با داعش ناتوان است. این وزارتخانه در ادامه ادعاهای خود اعلام کرد که نظام سوریه قادر نیست با گروه تروریستی داعش مبارزه کند.

جنگنده های ائتلاف مقابله با داعش به رهبری آمریکا به بهانه مقابله با داعش غیرنظامیان سوریه در مناطق مختلف این کشور را هدف قرار می دهند و این امر تاکنون به قربانی شدن شماری از شهروندان بیگناه سوری منجر شده است.

کد مطلب 4195301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها