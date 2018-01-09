دماوند پیش رو در راه اندازی تعاونی منابع طبیعی است/فیروزکوه دوم

عادل محبوبیان، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح دفتر تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان تهران و پیشرو بودن شرکت تعاونی شهرستان دماوند در این زمینه اظهار داشت: یکی از اهداف کلی سازمان جنگل ها در بحث واگذاری اقدامات به بخش خصوصی و مشارکت های مردمی راه اندازی این ‌شرکت های تعاونی است که به نوعی با هدف واگذاری اقدامات منابع طبیعی به مردم هم در راستای مشارکت مردمی و هم درراستای اجرای قانون اساسی است.

وی هدف اصلی راه اندازی تعاونی را تشکیل صندوق حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری در استان تهران عنوان کرد و افزود: این تعاونی ها در شهرستان های استان تهران ثبت و فراگیر شده است، ولی شهرستان دماوند نسبت به شهرستان های دیگر پیشرو بوده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه و مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهارداشت: با افتتاح دفتر تعاونی عضوگیری و ثبت نام بهره برداران ودوستداران منابع طبیعی وافرادی که به نوعی علاقمند به منابع طبیعی هستند، شروع خواهدشد، تا با عضوگیری و تجمیع بهره برداران بتوان کارهای بهتری را در بخش منابع طبیعی انجام داد.

وی افزود: ما معتقد هستیم با توجه به شرایط اعتباری و نیز وسعت وحجم زیاد عرصه های منابع طبیعی، امکان حفاظت ازعرصه ها با اعتبارات دولتی وجود ندارد و قطعا نیاز به یک عزم ملی ومشارکت مردمی است.

محبوبیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶۰ نفر عضوتعاونی هستند ولی گنجایش افزایش آن وجود دارد و هر آن چه که بتوان بهره بردار و تاثیرگذار در عرصه منابع طبیعی را عضواین تعاونی کرد، قطعا کارآیی آن نیز بهتر خواهد بود، چرا که دراین راستا ۴۹ درصد سهام تعاونی و صندوق متعلق به دولت است و ۵۱ درصد را اعضا پرداخت خواهند کرد.

محبوبیان افزود: هرچه اعضا بیشتر شود، دولت هم افزایش سرمایه خواهد داشت و سود حاصل از آن را دولت برداشت نخواهد کرد و به عنوان افزایش سرمایه درصندوق خواهد ماند.

وی اضافه کرد : محدودیت برای عضوگیری وجود ندارد و تسهیلات برای عضو شدن هم با تصمیم گیری هیات مدیره و اعضا تعاونی و صندوق اعلام خواهد شد و در اختیار بهره بردار قرار می گیرد و ما به عنوان دستگاه دولتی بر این امر نظارت خواهیم داشت و در آن دخالت نخواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه و مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: درحال حاضر سهم هر فرد حدود ۱۰۰ هزارتومان در نظر گرفته شده است و هر فرد می تواند، 2 یا 3 سهم داشته باشد، هدف فعلا افزایش تعداد اعضا است.

وی ادامه داد: صندوق درتمام شهرستانهای استان تهران عضوگیری خواهد داشت به تعداد شهرستان ها به جز شهرستان پیشوا صندوق تشکیل خواهدشد، در پیشوا نیز به لحاظ این که بهره بردار مستقر و ثابت در آن وجود ندارد،امکان راه اندازی صندوق مستقل نیست.

محبوبیان گفت: در حال حاضر ۴ شهرستان‌ پیشرو هستند، که مراحل پایانی راطی می کنند، ولی دماوند اولین شهرستانی بوده که افتتاح صندوق به طور کامل انجام و به طوررسمی افتتاح شده است، سپس شهرستان فیروزکوه دومین شهرستان و پردیس و شمیرانات به ترتیب سوم و چهارم خواهندبود و انتظار فعالیت از روسای ادارات این شهرستان ها خواهیم داشت، زیرا فعالیت طیف بهره برداران دراین قسمت بیشتر خواهد بود.