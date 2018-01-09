به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز سه شنبه در همایش بزرگداشت سالگرد درگذشت آیتالله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: هاشمی یکی از چهرههای جاودان در نهضتهای رهاییبخش است و از زمان آغاز نهضت در کنار امام شناخته شد.
وی افزود: هاشمی در پرتو فضیلتجویی و حقطلبی همه توان خود را در طبق اخلاص گذاشت و بهخوبی میدانست راه خدا امیدبخش است و دلباخته مکتب اسلام و درمانگری کار آزموده بود.
صالحی با بیان اینکه هاشمی رنج تودههای مردم را رنج خود میدانست و عشق به ایران میراثی بود که از امیرکبیر به هاشمی رسیده بود، گفت: وی از مواهب روحانیت استفاده شخصی نکرد و از هوشی سرشار برخوردار بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: آن عالم مصلح با وجود دغدغهها، آثار مکتوب خوبی به جا نهاد و باید بیش از همه به تفسیر قرآن و کتاب تفسیر راهنمای ایشان اشاره کرد.
وی گفت: شایسته است پژوهشگران به افق ترسیم شده توسط هاشمی توجه کنند و پیمودن این مسیر را وجه همت خود قرار دهند.
صالحی با اشاره به نگارش کتابهای هاشمی از جمله «سرگذشت فلسطین» و کتاب «امیرکبیر» گفت: سردار سازندگی به جایگاه خانواده بسیار ارج مینهاد و همسر ایشان سنگ صبور ایشان بود که این برای هر سیاستمداری رشک برانگیز است.
صالحی تاکید کرد: ایشان برای آحاد ملت ایران پدری مهربان بود و در بزنگاههای حساس خود را سرباز ملت ایران میدانست. از جمله در زمان انتخاب خلف صالح امام راحل و از این رو همواره در رکاب رهبر انقلاب بودند.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: بنده از آغاز استقرار نظام در جریان مسائل علمی بودم و گواهی میدهم آیتالله هاشمی از حامیان پیش بردن انرژی صلحآمیز هستهای بود و این رویکرد تا پایان عمر شان ادامه داشت.
وی با اشاره به ابتکارات و هوش آیتالله در بعد سیاست خارجی تصریح کرد: آیتالله هاشمی رفسنجانی با توجه به هویت ایرانی و درک عمیق بین معیارهای سنت و تجدد در الگوسازی برای تامین منافع ملی به توفیقات بزرگی دست یافت.
صالحی جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن را از دیگر ویژگیهای هاشمی رفسنجانی برشمرد و گفت: همه بر میانهروی و عملگرایی مرحوم هاشمی معتقدند و ایشان همواره بر کادرسازی و پرورش نیروهای آشنا به مسائل جهانی تاکید داشت.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سردار سازندگی با اتخاذ سیاست خردگرایانه به تقویت جبهه مقاومت می اندیشید، گفت: ایشان در این مسیر به ایجاد پیوند دوستی میان کشورهای اسلامی تاکید داشت.
صالحی به تهدیدزدایی و ترمیم روابط با عربستان و ارتقای روابط با این کشور از سوی هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با هدف تحقق انقلاب اسلامی در اندیشه ایجاد جبههای قدرتمند بود.
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