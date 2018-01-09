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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

صالحی در همایش بزرگداشت آیت‌الله هاشمی:

آیت‌الله هاشمی از حامیان پیش بردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بود

آیت‌الله هاشمی از حامیان پیش بردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بود

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: بنده از آغاز استقرار نظام در جریان مسائل علمی بودم و گواهی می‌دهم آیت‌الله هاشمی از حامیان پیش بردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز سه شنبه در همایش بزرگداشت سالگرد درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: هاشمی یکی از چهره‌های جاودان در نهضت‌های رهایی‌بخش است و از زمان آغاز نهضت در کنار امام شناخته شد.

وی افزود: هاشمی در پرتو فضیلت‌جویی و حق‌طلبی همه توان خود را در طبق اخلاص گذاشت و به‌خوبی می‌دانست راه خدا امیدبخش است و دل‌باخته مکتب اسلام و درمان‌گری کار آزموده بود.

صالحی با بیان اینکه هاشمی رنج توده‌های مردم را رنج خود می‌دانست و عشق به ایران میراثی بود که از امیرکبیر به هاشمی رسیده بود، گفت: وی از مواهب روحانیت استفاده شخصی نکرد و از هوشی سرشار برخوردار بود.
 
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: آن عالم مصلح با وجود دغدغه‌ها، آثار مکتوب خوبی به جا نهاد و باید بیش از همه به تفسیر قرآن و کتاب تفسیر راهنمای ایشان اشاره کرد.

وی گفت: شایسته است پژوهشگران به افق ترسیم شده توسط هاشمی توجه کنند و پیمودن این مسیر را وجه همت خود قرار دهند.

صالحی با اشاره به نگارش کتاب‌های هاشمی از جمله «سرگذشت فلسطین» و کتاب «امیرکبیر» گفت: سردار سازندگی به جایگاه خانواده بسیار ارج می‌نهاد و همسر ایشان سنگ صبور ایشان بود که این برای هر سیاستمداری رشک برانگیز است.

صالحی تاکید کرد: ایشان برای آحاد ملت ایران پدری مهربان بود و در بزنگاه‌های حساس خود را سرباز ملت ایران می‌دانست. از جمله در زمان انتخاب خلف صالح امام راحل و از این رو همواره در رکاب رهبر انقلاب بودند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: بنده از آغاز استقرار نظام در جریان مسائل علمی بودم و گواهی می‌دهم آیت‌الله هاشمی از حامیان پیش بردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بود و این رویکرد تا پایان عمر شان ادامه داشت.

وی با اشاره به ابتکارات و هوش آیت‌الله در بعد سیاست خارجی تصریح کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به هویت ایرانی و درک عمیق بین معیارهای سنت و تجدد در الگوسازی برای تامین منافع ملی به توفیقات بزرگی دست یافت.

صالحی جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن را از دیگر ویژگی‌های هاشمی رفسنجانی برشمرد و گفت: همه بر میانه‌روی و عمل‌گرایی مرحوم هاشمی معتقدند و ایشان همواره بر کادرسازی و پرورش نیروهای آشنا به مسائل جهانی تاکید داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه سردار سازندگی با اتخاذ سیاست خردگرایانه به تقویت جبهه مقاومت می اندیشید، گفت: ایشان در این مسیر به ایجاد پیوند دوستی میان کشورهای اسلامی تاکید داشت.

صالحی به تهدیدزدایی و ترمیم روابط با عربستان و ارتقای روابط با این کشور از سوی هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و ادامه داد: ایشان با هدف تحقق انقلاب اسلامی در اندیشه ایجاد جبهه‌ای قدرتمند بود.

کد مطلب 4195304

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