  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

رئیس هیئت بوکس چهارمحال و بختیاری:

احداث سالن اختصاصی بوکس در چهارمحال و بختیاری ضروری است

احداث سالن اختصاصی بوکس در چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- رئیس هیئت بوکس چهارمحال و بختیاری گفت: احداث سالن اختصاصی بوکس در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث سالن اختصاصی بوکس در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: نداشتن سالن اختصاصی بوکس از مهمترین مشکلات هیئت بوکس در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: ورزش بوکس در استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد که باید زیرساخت های این ورزش ارتقا یابد.

رئیس هیئت بوکس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر کمبود تجهیزات و نداشتن سالن اختصاصی از مهمترین مشکلات در رشته ورزشی بوکس در این استان است.

وی ادامه داد: توسعه زیر ساخت های رشته ورزشی بوکس زمینه ساز ارتقای قهرمان پروری در این رشته ورزشی می شود.

کد مطلب 4195307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها