کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث سالن اختصاصی بوکس در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: نداشتن سالن اختصاصی بوکس از مهمترین مشکلات هیئت بوکس در استان چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: ورزش بوکس در استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه دارد که باید زیرساخت های این ورزش ارتقا یابد.

رئیس هیئت بوکس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر کمبود تجهیزات و نداشتن سالن اختصاصی از مهمترین مشکلات در رشته ورزشی بوکس در این استان است.

وی ادامه داد: توسعه زیر ساخت های رشته ورزشی بوکس زمینه ساز ارتقای قهرمان پروری در این رشته ورزشی می شود.