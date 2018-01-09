پاکسازی ۵ روستا در شرق الحویجه با مشارکت نیروهای الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «اس ان جی»، نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق عملیات پاکسازی مناطق آزاد شده از چنگ داعش در عراق را ادامه می دهند.

در همین راستا امروز سه شنبه ۵ روستا در شرق «الحویجه» در غرب استان کرکوک پاکسازی شده است.

پایگاه رسانه ای الحشد الشعبی اعلام کرد که لشکر دوم الحشد الشعبی و نیروهای یگان نهم زرهی ارتش عراق از صبح امروز عملیات تفتیش و بازرسی روستاهای مراطه، کواز عرب، الصالحیه، ام قصیر و السیحه در شمال شرق الحویجه را پاکسازی کردند.

بر اساس این خبر نیروهای امنیتی عراقی همچنین سلاح و تجهیزات نظامی متعلق به تروریست های داعشی را کشف کرده اند و عملیات پاکسازی در اطراف شهر الحویجه و تحت پیگرد قرار دادن تروریست های فراری ادامه دارد.