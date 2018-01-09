۹ طرح اشتغال زایی برای دریافت تسهیلات بانکی در اصفهان تصویب شد

سید کمال الدین میرهادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برگزاری کارگروه تخصصی اشتغال استان اصفهان، ۹ طرح اشتغال ارائه شد که با تصویب، این طرح ها به بانک‌های عامل معرفی شد تا با دریافت تسهیلات ضریب اشتغال را در استان بالا ببرند.

وی بیان داشت: طرح های مصوب به بانک های عامل معرفی و پس از ارائه مدارک لازم توسط متقاضیان تسهیلات مطابق با شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل طرح اشتغال فراگیر، پرداخت خواهد شد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار اصفهان اعلام کرد:‌ در این جلسه طرح های متقاضی تسهیلات از محل اعتبارات بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفته است.

وی به بررسی ۱۳ مورد از برنامه های حوزه رفاه اجتماعی پرداخت و افزود: ۱۳ برنامه از جمله سازماندهی بیمه کارگران ساختمانی، طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی، طرح امنیت غذایی، لایه مساعدت اجتماعی، کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان، تسهیل شرایط فرزند خواندگی، طرح اعطای کارت هویت به کودکان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی و یکسان سازی فرم های پذیرش دستگاهای حمایتی است.