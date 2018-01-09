۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

موافقت پارلمان مصر با تمدید ۳ ماهه حالت فوق العاده در این کشور

پارلمان مصر با تمدید حالت فوق العاده به مدت سه ماه دیگر در این کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان مصر امروز با تمدید حالت فوق العاده در این کشور به مدت سه ماه موافقت کرد.

بر این اساس نیروهای مسلح مصر اقدامات لازم را برای مقابله با خطر تروریسم و حمایت مالی از آن و حفظ امنیت در سراسر مصر  به عمل می آورند.

گفتنی است سه شنبه هفته قبل،  عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، حالت فوق العاده در این کشور را به مدت سه ماه دیگر تمدید کرده بود.

بر اساس این گزارش؛ این از ساعت یک صبح شنبه برابر با سیزدهم ژانویه(۲۳ دیماه) ۲۰۱۸ شروع می شود.

شایان ذکر است که حالت فوق العاده در مصر پس از آن برقرار شد که دو انفجار بزرگ در «طنطا» و «اسکندریه» در زمان های مختلف، به وقوع پیوستند.

طبق اعلام وزارت بهداشت مصر در این دو انفجار مجموعا بیش از ۵۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تَن دیگر زخمی شدند.

السیسی به منظور تشدید تدابیر امنیتی برای ممانعت از وقوع حوادث مشابه، در مصر حالت فوق العاده اعلام کرد.

