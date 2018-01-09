انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس چهارمحال و بختیاری، سلیمان ریاحی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت سه قاچاقچی مواد مخدر در امر تهیه و توزیع موادمخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان و شهرستان شهرکرد قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات گسترده میدانی و افزایش گشت‌های نامحسوس، محل معامله را شناسایی و در یک عملیات خودروی پژو متهمان را توقیف و سه متهم آن را دستگیر کردند.

ریاحی گفت: در بازرسی از خودروی این قاچاقچیان، مقدار ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.