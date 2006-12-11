گفتگو و تعامل با پیروان ادیان آسمانی احترام متقابل را در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، دکتر هایدی هاتسل رئیس یکی از دانشکده های وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا به اهتمام بر ضرورت گفتگوی بین ادیان تأکید کرد و گفت: نقاط مشترکی میان ادیان آسمانی در همه جای دنیا وجود دارد، به منظور افزایش و گسترش این نقاط مشترک باید دیدارها، همایشها و نشستهای مختلفی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه دیدار با پیروان ادیان الهی باید در راستای فهم دیگری صورت گیرد، اظهار داشت: این امر باید در معرفی مبادی و مبانی هر یک از ادیان انجام شود تا انسجام و اتحاد، به رغم وجود نقاط اختلاف میان پیروان ادیان الهی به وجود آید.

دکتر هایدی هاتسل با بیان اینکه در جهان فرهیختگان و اندیشمندان می توانند کمک بسیار زیادی به تحکیم و تثبیت روابط تمدنی جدید انجام دهند، افزود: آنها با سابقه بسیاری که در فعالیتهای فرهنگی دارند می توانند به تصحیح چهره اسلام در رسانه های آمریکایی که اقدام به ارائه چهره نادرستی از اسلام کرده اند، بپردازند.

وی یاد آور شد: اهتمام به تحقیقات اسلامی و روابط اسلام و مسیحیت به منظور برقراری ارتباط مناسب میان طرفین بسیار مناسب خواهد بود تا اظهارات مطرح شده درباره برخورد تمدنها از بین برود.

وی با بیان اینکه باید اول گفتگوی میان یکدیگر را درک کرد و سپس با شکل بسیار مطلوبی با یکدیگر تعامل کنیم، گفت: فراگیری چگونگی تعامل و گفتگو منجر به دوری از مسئله تناقض گویی و تفرقه می شود. آموزش حقیقی مسلمانان و مسیحیان احترام متقابل را در پی دارد و به شناخت دیگری می انجامد، چرا که اسلام و مسیحیت ارزشهای مشترکی دارند که اصل اساسی این ادیان آسمانی است، از این رو باید در عملکردهای خود بر آن تأکید و تمرکز کنیم.

دکتر هایدی هاتسل تأکید کرد: رهبران دینی در راستای برقراری ارتباطی مسالمت آمیز بیشترین فعالیت را انجام می دهند، چرا که آنها در ایجاد گفتگوهای دینی و برقراری روابط مسالمت آمیز به منظور تقویت ایمان و بهبود روابط بسیار کارآمد هستند و این مسئله می تواند ارتباط بیشتر و آینده مطلوب تری را برای هر یک از ادیان ایجاد کند .