حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارشهای اخیر در استان اصفهان اظهار داشت: طی سه روز گذشته بیشترین بارندگی با ۱۰ سانتیمتر برف و ۱۴.۶ میلیمتر مجموع بارش (باران و برف) در خوانسار گزارش شده است.
وی با بیان اینکه صبح امروز نیز بارش پنج سانتیمتری برف در خوانسار گزارش شده است، تصریح کرد: پس از خوانسار، شهرضا با ۵.۲ میلیمتر و فریدونشهر با ۴.۶ میلیمتر بارش دارای بیشترین بارندگیها بوده است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی سه روز اخیر در همه شهرستانهای استان بارش به صورت پراکنده گزارش شده است، افزود: بیشتر این بارشها نیز به صورت برف گزارش شده است.
وی میزان بارندگی در چادگان را نیز ۳.۶ میلیمتر گزارش کرد و ابراز داشت: روز گذشته در این شهرستان سه سانتیمتر برف گزارش شده است و امروز در چادگان بارشی نداشتیم.
خدابخش بارش باران در شهر اصفهان طی سه روز گذشته را نیز دو دهم میلیمتر اعلام کرد.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان نیز گفت: در بیشینه دمای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش را خواهیم داشت ضمن اینکه امشب نیز بویین میان دشت با دمای ۱۳ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان پیشبینی میشود.
