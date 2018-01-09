انتقاد خیرخواهانه وظیفه ذاتی ائمه جمعه است/پرهیز از ساختارشکنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مروج ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بصیرت افزایی را وظیفه همه مسئولان دانست و گفت: شناخت دشمن، شناخت نقش دشمن، وقت شناسی، روحیه شهادت طلبی، مجاهدت و اقدام به موقع از عوامل مهم در بصیرت افراد جامعه است، کسی که انقلابی است، نمی تواند بگوید دوره شهادت طلبی تمام شده است، یا شهادت طلبی را از کتب درسی حذف کند.

وی بر اقتدار در دفاع تاکید کرد و افزود: همه ما باید در قبال انقلاب اسلامی احساس مسئولیت کنیم، نباید احساس حضور در صحنه را از دست بدهیم، همه مسئول دفاع از نظام جمهوری اسلامی و عزت کشور و مردم هستیم.

انتقاد خیرخواهانه وظیفه ذاتی ائمه جمعه است

امام جمعه اندیشه با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری گفت: انقلاب با حضور روحانیت و مرجعیت به پیروزی رسید و با حضور همین روحانیت باقی خواهد ماند، در شعارهای اغتشاشات نیز با شعارهای خود روحانیت، رهبری و رییس جمهور را نشانه گرفتند، اگر ولایت نداشته باشیم، هیچ چیز نداریم، حاکم جامعه اسلامی روحانیت و بر حق است.

وی نقد خیرخواهانه را حق مردم خواند و افزود: البته انتقاد باید از سر خیرخواهی باشد، برخی از انتقاداتی که در خطبه های نماز جمعه انجام می شود، ناراحت می شوند، البته نقد به قصد تخریب حرام شرعی است، اما اگر قصد خیرخواهی باشد، فلسفه جایگاه نماز جمعه انتقاد و بصیرت افزایی است، طبق فقه اسلامی، نماز جمعه از شئونات حاکم است، اما چون اقامه نماز جمعه در ۱۴۰۰ شهر دارای نماز جمعه مقدور نیست، ائمه جمعه به نمایندگی از حاکم نماز اقامه می کنند و این جایگاه رسمی و قانونی است، کسی که به رسمیت جایگاه نماز جمعه اعتقاد نداشته باشد، در واقع به جایگاه ولی فقیه بی اعتقاد است.

مروج جایگاه نماز جمعه را یکی از جایگاه های ارائه انتقادات مردمی دانست و گفت: خطبه های نماز جمعه جایگاه سیاسی و عبادی دارد، که در فقه ما نیز بر سیاسی بودن این جایگاه تاکید شده است، امام جمعه باید دشمن را به مردم شناسانده و نقشه ها را به مردم بدهد، فلسفه جایگاه نماز جمعه همین است، خطبه های نماز جمعه در حکم ۲ رکعت نماز است، باید دقت کنیم تا تقدس این تریبون حفظ شود.

مسئولین سخنان ساختارشکنانه را کنار بگذارند

امام جمعه اندیشه گفت: دلیل این که برخی مسئولین و برخی افراد با جایگاه نماز جمعه مشکلی دارند، واضح است، از نقدها واهمه دارند، اما اگر امام جمعه نقد نکند، چه کسی انتقاد کند، ما دلسوز مردم و نظام و نیز تضعیف دولت نیستیم، یکی از وظایف ائمه جمعه تقویت جبهه فرهنگی انقلاب است و مراقبت از این جبهه بسیار اهمیت دارد، از مسئولین انتظار می رود، اجازه دهند ائمه جمعه به وطیفه ذاتی خود عمل کنند، این امر به رشد مسئولین و نظام می انجامد.

وی با اشاره به اظهارات برخی مسئولین که خطبه های ائمه جمعه را مسبب احساس فقر و محرومیت و اعتراض مردمی دانستند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیاز به وحدت و همبستگی داریم و مسئولین این سخنان ساختارشکنانه که اعتماد و همبستگی ما را از بین می برد، کنار بگذاریم.

مروج با انتقاد از کوتاهی نمایندگان مجلس در خصوص زلزله گفت: کدام وزیر در خصوص زلزله بازخواست شد، اگر نمایندگان به وظایف ذاتی خود عمل می کردند، اعتراضی پیش نمی آمد، اگر مسئولین فقط شعار نمی دادند و عمل می کردند، مشکلی پیش نمی آمد.