سهم بخش کشاورزی در اشتغال استان زنجان ۳۱ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سهشنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان زنجان در سالن زیتون جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود: ۱۴ دیماه سالروز تشکیل جهاد کشاورزی است و هدف از برگزاری این همایش تجلیل از کشاورزان نمونه بهمنظور قدردانی از تلاش کشاورزان و معرفی الگوهای برتر بخش کشاورزی است.
وی اظهار کرد: انتقال تجربیات موفق بین کشاورزان اهداف مهم برگزاری مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به اجرای آبیاری نوین تحتفشار در استان زنجان اشاره کرد و گفت: هیچ محدودیت اعتباری برای تسهیلات سامانههای آبیاری نوین وجود ندارد و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات در استان زنجان برای بخش آبوخاک از منابع ملی در نظر گرفتهشده است.
جعفری تأکید کرد: در سال جاری ۷۴ میلیارد تومان اعتبار در استان زنجان برای اجرای طرح آبیاری نوین تحتفشار پیشبینیشده بوده که تاکنون ۳۴ میلیارد تومان از این تسهیلات بهحساب کشاورزان واریزشده است.
وی سهم بخش کشاورزی را در اشتغال استان زنجان ۳۱درصد اعلام کرد و افزود: اعتبارات خوبی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دادهشده و برای بخش کشاورزی تسهیلات باید با سود پایینتری پرداخت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر و ایجاد ثبات در تأمین مواد غذایی از مأموریت های مهم سازمان جهاد کشاورزی است و تولید محصولات کیفی و حفظ منابع پایه چون آبوخاک و ارتقای بهرهوری و افزایش عملکرد به این مأموریتها در سالهای گذشته اضافهشده است.
جعفری استقبال کشاورزان زنجانی از اجرای آبیاری تحتفشار را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: توجه به این نوع آبیاری باعث صرفهجویی در مصرف آب میشود.
