کتاب شعر«زمزمه خیال» رونمایی شد/رونمایی ۷ اثر داستانی مهرآزمای

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پدرام ، شاعر نام آشنای شهر لار است که پیش از این چهار اثر ادبی به نام های سماع سرخ حماسه، تلواسه(مجموعه شعر به زبان لاری)، پدرام و تصحیح و ویرایش کتاب تلخ و شیرین را به رشته تحریر درآورده است.

بر این اساس، بعدازظهر سه شنبه آیین رونمایی از پنجمین اثر ادبی منصور پدرام تحت عنوان «زمزمه خیال»، به همت انجمن اهل قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بنیاد بازشناسی لارستان کهن و با حضور مسئولین شهرستان، فرهنگ وران و اعضای انجمن ادبی آفتاب لار و فعالان ادبی شهر های گراش و خور، در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر لار برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم سید علی اصغر رفعت حقیقی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد لارستان با ابراز خیرمقدم به مدعوین، خرسندی خود از برگزاری این مراسم را بیان و از سابقه و مقام ادبی منصور پدرام تجلیل کرد.

وی سپس به تشریح انجمن نوپای اهل قلم و شرح وظایف آن در چهار شاخه شعر، داستان، پژوهش های فرهنگی و ترجمه پرداخت و خواستار حضور اهالی قلم در تشکیل کارگروه های متناسب با این شاخه ها شد .

سپس، عبدالرضا مفتوحی اشعاری را به زبان فارسی و لاری در وصف تلاش های ادبی منصور پدرام بر زبان جاری ساخت که موجب شعف محفل شد.

پس از شعرخوانی او، جلیل حسنی فرماندار ویژه لارستان گفت :امیدواریم این تلاش ها در راستای تقدیر از اصحاب فرهنگ، همچنان پویایی خود را حفظ کند و از اهالی فرهنگ درخواست داریم ساحت فرهنگ و هنر را آغشته به آلودگی های سیاسی نکنند، زیرا فرهنگ زیربنای همه فعالیت های اجتماعی است.

در ادامه محمد رزاقیان از اعضای انجمن ادبی آفتاب به بیان زندگینامه و فعالیت های فرهنگی منصور پدرام پرداخت؛ در میانه این برنامه ، از ۷ اثر داستانی محمدرضا مهرآزمای نیز رونمایی شد که وی این آثار داستانی به منصور پدرام تقدیم داشت، سپس خلیل رویینا ، استاد و شاعر برجسته آیینی کشور و همچنین رییس انجمن ادبی آفتاب لار، اشعار ناب خود در وصف و مدح امام علی(ع) بیان داشت که حال و هوای مجلس دگرگون و با معنویت فزاینده ای عجین شد .

منصور پدرام بعنوان آخرین سخنران این مراسم به زبان شعر کلام خود را آغاز کرد و ضمن سپاس از برگزار کنندگان این محفل بیان کرد: خدا را شاکرم که در سال های گذشته و ایام جوانی توانستم از محضر بزرگان و اساتید به ویژه مرحوم آیت الله آیت اللهی بهره ببرم و با همان شوق و ذوق چشم بر مشکلات چاپ کتاب بستم و امیدوارم توانسته باشم در حد بضاعت خویش، نقشی هر چند کوچک در را اعتلای فرهنگ غنی مان داشته باشم.