کشف اشیاء عتیقه در قزوین

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا از کشف، نگهداری و فروش اشیاء عتیقه در این شهرستان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: این ماموران پس از اطمینان از صحت خبر منزل متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا در این اقدام ۲۳ قطعه اشیاء عتیقه کشف و ۳ نفر را در این خصوص دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان این اشیاء تاریخی را متعلق به ادوار مختلف تاریخی دانستند.