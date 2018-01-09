  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین:

کشف اشیاء عتیقه در قزوین

کشف اشیاء عتیقه در قزوین

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف ۲۳ قطعه اشیاء عتیقه با دستگیری یک قاچاقچی اشیاء عتیقه در شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

سرهنگ سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا از کشف، نگهداری و فروش اشیاء عتیقه در این شهرستان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: این ماموران پس از اطمینان از صحت خبر منزل متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی منزل وی را مورد بازرسی قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا در این اقدام ۲۳ قطعه اشیاء عتیقه کشف و ۳ نفر را در این خصوص دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان این اشیاء تاریخی را متعلق به ادوار مختلف تاریخی دانستند.

کد مطلب 4195346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها