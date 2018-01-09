انهدام باند سارقان موتورسیکلت در شهرستان البرز

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبر از منابع، مبنی بر خرید و فروش موتورسیکلت مسروقه توسط فردی در شهرستان البرز، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان البرز قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با اقدامات اطلاعاتی و بررسی های صورت گرفته توسط کارآگاهان و هماهنگی با مراجع قضایی، سارق در شهر الوند دستگیر و در بازرسی از منزل وی تعداد دو دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان افزود: متهم در ادامه تحقیقات پلیسی، ۲ همدست خود را معرفی و در ۲ عملیات ضربتی همدستان وی نیز دستگیر و به ۱۹ فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان البرز، قزوین و تاکستان اعتراف کردند.

سردار محمودی اضافه کرد: متهمان در ادامه بازجوئی فنی ماموران، ۵ مالخر را نیز در این خصوص معرفی که با دستگیری آنان، موتورسیکلت های مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار محمودی در پایان از شهروندان خواست: با بکارگیری تجهیزات حفاظتی و مراقبتی نسبت به حفظ اموال خود احساس مسئولیت کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.