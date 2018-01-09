تبدیل باغات کن به پارک عمومی/بارگذاری در باغات تهران ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، در بررسی طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن (مصوب کمیسیون ماده ۵) با تاکید بر این مطلب که مصوبه کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های بالادستی مغایرت اساسی دارد، گفت: این موضوع در سال ۹۳ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری مطرح شد. با توجه به اینکه باغات کن، آخرین باقی‌مانده‌های فضاهای سبز پیرامون تهران است، صیانت از آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

آخوندی با تاکید بر این مطلب که باید از تخلفات جلوگیری کرد، افزود: در حال‌حاضر شاهد وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد هوای پایتخت هستیم که همه اینها نشان می‌دهد در مورد محیط‌ زیست مسئولیت ما جدی است و باید غیرقابل سکونت بودن شهر را به دلیل آلودگی بیش از حد هوا و همچنین حمل و نقل عمومی ناکافی مورد بازنگری قرار دهیم و به بهبود آن کمک کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مورد بارگذاری‌های بیشتر در باغات شهر تهران و به ویژه باغات کن، تاکید می‌کنم که شورای‌عالی با هرگونه بارگذاری اعم از سبک و سنگین مخالف است.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری اینکه بیش از سه دهه است که شهرداری‌ها مسیر بی‌قانونی را طی کرده‌اند، افزود: در پنج سال گذشته، بارگذاری‌های بیش از اندازه در منطقه یک تهران، آن منطقه را به مرحله بحرانی کشانده است. به همین دلیل نیز با اجازه بارگذاری حتی اندک در باغات کن که تنها باقی مانده فضای سبز تهران هستند به شدت مخالفیم. زیرا معتقدیم که این کار، قانونی کردن تخلف است و شاهد آن وضعیتی است که در نقاط مختلف پایتخت رخ داده است.

آخوندی یادآور شد: بر اساس تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، باغات کن تبدیل به پارک عمومی می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از بارگذاری‌های بیش از اندازه در مناطق مختلف تهران به منطقه یک اشاره کرد و گفت: قرار بود در ۲۰سال آینده منطقه یک، جمعیتی ۳۵۰ هزار نفر داشته باشد اما هم اکنون ۶۵۰ هزار نفر جمعیت دارد و اینها همان تخلفات اندکی است که به مرور وضعیت شهر را بحرانی کرد.

٢٠٠پروانه تخلف ساختمانی پیرامون حرم مطهر رضوی

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: در مشهد و در پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) تنها در ٣٥٠ هکتار ٢٠٠ پروانه ساختمانی تخلف وجود دارد و با این واقعیت های تلخی که وجود دارد مشخصا شورای عالی شهرسازی با اجازه تراکم بیشتر مخالف است.

آخوندی تصریح کرد: فهم ما از باغداری مشارکتی، موضوعی که توسط مشاور طرح ارایه شده است ساخت و ساز است و تجربه نیز آن را ثابت کرده است و به همین دلیل با آن مخالفیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ پیشنهاد دادیم تا از مدل قانون ملی شدن جنگل‌ها استفاده کنیم و قانونی را برای باغات کن تدوین کرده و برای تصویب به مجلس ببریم تا اراضی که قرار است بر اساس مصوبه شورای‌عالی تبدیل به پارک عمومی شود در مجلس تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ تصمیم داشتیم تا با کمک شهرداری وقت لایحه صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را تعریف کنیم که هم اکنون برای اجرای آن اقدام خواهیم کرد.

آخوندی با تاکید بر اینکه باغات کن، آخرین فرصت تنفس‌ تهران با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر است، گفت: نمی‌توانیم صیانت از باغات کن را تنها به طرح یک استان و یک محله محدود کنیم بلکه باید موضوع فوق را به صورت ملی دنبال کنیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر دولت به شهرداری تهران، سالیانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان کمک می‌کند که می‌تواند در قبال این کمک، صیانت از باغات کن و تبدیل آن به پارک عمومی را نیز مطالبه کند. در عین‌حال، می‌تواند کمک‌های خود را به شهرداری تهران، مشروط به ارتقای حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت محیط‌زیست کند.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اشکال کار این است که دولت در ۱۲ سال دوران مسئولیت آقای قالیباف بر شهرداری تهران ۵۰ هزار میلیاردتومان به شهرداری تهران کمک کرد و به جای آنکه آن کمک‌ها تبدیل به کیفیت بخشیدن به حمل و نقل عمومی و بهبود محیط‌زیست پایتخت شود تبدیل به پل صدر شد که مورد انتقاد ما است.

وی تاکید کرد: معتقدم صیانت از باغات کن آنقدر اهمیت دارد که باید ردیف بودجه برای حفظ آن اختصاص یابد و ما در سیستم اجرایی تلاش می‌کنیم تا اینکار را محقق کنیم.

آخوندی با اشاره به اینکه نباید حفظ باغات کن را محدود دید و آن را به یک محله محدود کرد، گفت: صیانت از باغات کن، به دلیل اهمیت پایتخت، موضوعی ملی است و باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در این مورد داریم برای پایتخت سیاستگذاری می‌کنیم.

راه‌حل‌ درهای پشتی در مورد آینده پایتخت تبدیل به فساد می‌شود

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تهران به عنوان پایتخت ایران ارزش آن را دارد که در مورد اصلاح و ارتقای کیفیت زندگی در این کلان شهر، منابع اجرای آن را از ردیف بودجه عمومی اختصاص بدهیم و باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که راه حل های درهای پشتی در مورد آینده پایتخت تبدیل به فساد می‌شود.

وی در جلسه فوق، مغایرت اصولی و اساسی مصوبه کمیسیون ماده ۵ را در مورد باغات کن با طرح‌های بالادستی اعلام کرد و گفت: دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، لایحه تبدیل باغات کن به پارک عمومی را تدوین می‌کند.

دولت به شهرداری تهران برای حفظ باغات کن کمک می‌کند

همچنین، آخوندی در حاشیه برگزاری چهاردهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری، درباره آخرین تصمیم شورای‌عالی درباره طرح ساماندهی و صیانت از باغات کن (مصوب کمیسیون ماده ۵)، گفت: از شهرداری تهران خواسته بودیم تا بر اساس قانون در کمیسیون ماده ۵ این موضوع را بررسی کند و برای آن طرح تفصیلی تهیه کند که امروز (۱۸ دی ماه) طرح تفصیلی پیش‌بینی شده برای شهر تهران که مربوط به سال ۹۵ و مدیریت پیشین شهرداری تهران است، به جلسه شورای عالی آمد و بر روی آن بحث شد.

رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: این شورا آنچه را که کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد داده بود، نسبت به طرح مصوب قبلی طرح جامع، مغایرت اساسی دانست و آن طرح را به طور کلی رد کرد و از شهرداری خواست تا موضوع را مجددا در کمیسیون ماده ۵ مطرح کند و طرح جدیدی ارایه دهد.

آخوندی در بیان دلایل رد طرح تفصیلی در مورد باغات کن، گفت: مفهوم پارک عمومی که پیش‌تر در شورای‌عالی مطرح شده بود در طرح تفصیلی تبدیل به واحدهای باغی شده بود که بر اساس آن امکان ساخت و سازهای بسیار سبک را فراهم می‌کرد. اما با توجه به تجربه‌ای که ما در طی دو دهه گذشته در تهران داریم، شاهد بودیم که همین مجوزهای ساخت و سازهای سبک در باغات شمال تهران موجب از بین رفتن و نابودی تمامی باغات شد به همین دلیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به هرگونه ساخت و ساز در باغات تهران حتی سبک در باغات مناطق مختلف تهران بویژه این منطقه را مغایر با طرح جامع اعلام و مجوز هر گونه ساخت و ساز در این مناطق را غیر قانونی اعلام کرد.

اعتراض شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عملکرد ۱۰ ساله شهرداری تهران

آخوندی ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به عملکرد ۱۰ ساله شهرداری تهران به شدت معترض است که کمک‌هایی که در طی یک دهه به شهرداری تهران انجام شد تبدیل به اتوبان‌هایی همچون صدر و غیره شد که در واقع نه تنها حمل و نقل عمومی و محیط زیست را بهبود نبخشید و سبب ارتقای آنها نشد، بلکه تاثیر منفی نیز داشت.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وقتی شهر تهران با گرفتاری‌هایی از جمله حمل و نقل عمومی ناکافی و همچنین آلودگی بحرانی هوا، روبه‌روست، دولت باید کمک‌هایی که به شهرداری تهران ارایه می‌دهد را جهت‌دار کند. بنابراین می‌تواند از شهرداری و شورای شهر تهران بخواهد که در مقابل کمک‌هایی که ارایه می دهد، اهداف مشخصی را به سرانجام برساند.