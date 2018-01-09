۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

یک مقام مسئول عنوان کرد؛

ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای باید تسریع شود

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت: به منظور سرعت بخشی به تکمیل زیر ساخت مجتمع های گلخانه ای باید برای تجهیز منابع جدید و جلب سرمایه گذار تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  علی اشرف منصوری گفت: یکی از اهداف مهم شرکت شهرک های کشاورزی کمک به بالا بردن بهره وری آب و خاک و افزایش تولید در واحد سطح در محیط های متراکم است.

وی با اشاره به این که راندمان آب در حوزه گلخانه ای به مراتب بالاتر از سایر حوزه هاست، اظهار داشت: با توسعه گلخانه ها و همچنین ایجاد شهرک های گلخانه ای به ارتقای بهره وری آب و ایجاد اشتغال در کشور می توان کمک کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی بر لزوم سرعت بخشیدن به ایجاد مجتمع های گلخانه ای و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: سهل کردن قوانین و مقررات و کم کردن هزینه های واگذاری به منظور ورود و جذب سرمایه گذاران در سرعت بخشیدن به احداث مجتمع های گلخانه ای و تولید محصولات کشاورزی موثر است.

منصوری، تعامل و نشست مستمر با مدیران حوزه ستادی وزارت و استانها را عامل مهم در پیشبرد فعالیت های گلخانه ای عنوان کرد و گسترش تعامل با مدیران ستادی وزارت و سازمان جهاد کشاورزی استان ها در زمینه های گوناگون به ویژه در حوزه رودخانه های مرزی و استفاده از توانمندی ها و پتانسیل های این بخش ها را خواستار شد.

وی تصریح کرد: به منظور سرعت بخشی به تکمیل زیر ساخت مجتمع های گلخانه ای باید برای تجهیز منابع جدید و جلب سرمایه گذار تلاش کنیم.

