نقش و اثرگذاری روحانیت موجب پیروزی انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار با حامد نیکزادان، مشاور رئیس مرکز خدمات در امور استان‌های حوزه‌های علمیه کشور، سالروز قیام مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ را یادآوری کرد و افزود: حضور روحانیون و طلاب در قیام‌ها و تظاهرات پیش از انقلاب بسیار مؤثر بود و اگر نقش و اثرگذاری روحانیت نبود، انقلاب به پیروزی نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه روحانیون و طلاب پس از مشاهده توهین روزنامه اطلاعات به امام خمینی (ره)، به سمت بیوت مراجع حرکت کردند، تصریح کرد: ما در بیت آیت‌الله گلپایگانی حضور پیدا کردیم و ایشان در جمع روحانیون و طلاب سخنرانی کردند.

امام جمعه قزوین یادآور شد: آیت‌الله گلپایگانی فرمودند آن‌ها فقط به آن آقا «منظور امام خمینی (ره)» توهین نکردند بلکه به همه ما توهین کردند زیرا آن‌ها به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که انگار فقط آن آقا با آن‌ها مخالف است، در حالی که ما نیز از اول با آن‌ها مخالف بودیم، الان نیز مخالف هستیم و همیشه نیز مخالف خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین به خدمات روحانیون و طلاب در دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کرد: روحانیون و طلاب نسبت به آمار جمعیتی، بیشترین حضور را در دفاع مقدس داشتند و این‌ها بخشی از خدمات این عزیزان بوده است.