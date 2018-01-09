۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۹

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد:

اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر از ۱۲ بهمن در مشهد

مشهد- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: جشنواره فیلم فجر در خراسان رضوی همزمان با دیگر استان ها از ۱۲ بهمن آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید سعید سرابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در مراکز استان‌ها به صورت همزمان در ۱۲ بهمن ماه با حضور هنرمندان سینما برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق توافق انجام شده ۲۲ فیلم سینمایی از بخش مسابقه و یک فیلم انیمیشن در جشنواره  فیلم فجر مشهد اکران خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولیدات سینمایی استان، در کنار اکران آثار جشنواره برخی تولیدات فاخر یکساله سینمایی استانی نیز اکران خواهد شد.

سرابی گفت: طبق پیگیری‌های انجام شده با سازمان سینمایی کشور اکران فیلم‌های این جشنواره در دو سینما خواهد بود.

