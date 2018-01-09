اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر از ۱۲ بهمن در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در مراکز استان‌ها به صورت همزمان در ۱۲ بهمن ماه با حضور هنرمندان سینما برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق توافق انجام شده ۲۲ فیلم سینمایی از بخش مسابقه و یک فیلم انیمیشن در جشنواره فیلم فجر مشهد اکران خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولیدات سینمایی استان، در کنار اکران آثار جشنواره برخی تولیدات فاخر یکساله سینمایی استانی نیز اکران خواهد شد.

سرابی گفت: طبق پیگیری‌های انجام شده با سازمان سینمایی کشور اکران فیلم‌های این جشنواره در دو سینما خواهد بود.