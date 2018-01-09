 تکمیل کتابخانه مرکزی بردسکن با کمک بنیاد برکت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار بردسکن اظهارکرد:پروژه کتابخانه مرکزی این شهر که چندین سال بود به خاطر کمبود اعتبارات درحد اسکلت رها شده بود با پی گیری های انجام شده عملیات اجرایی آن به بنیاد برکت داده شد که در آینده نزدیک مناقصه آن برگزار می شود.

وی افزود : این پروژه با اعتبار ۲۴۰ میلیون تومان توسط بنیاد برکت آغاز می شود و امید است در سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی همچنین به پروژه نیمه تمام و در حد اسکلت کتابخانه روستای شفیع آباد از توابع بخش مرکزی بردسکن اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز بیش از ۶ سال است که همچنان نیمه تمام رها شده است که اخیرا با خیری به نام حاج حسن طیفوری که اهل همین روستا است صحبت هایی انجام شده است که این پروژه را تکمیل کند.

اکبری افزود: پروژه کتابخانه شفیع آباد تاکنون هیچ اعتباری نداشته است که می طلبد در بودجه سال ۹۷ این مهم در کمیته برنامه ریزی شهرستان دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه های نیمه تمامی که دولت تا ۷۰ درصد آن را هزینه کرده باشد و مابقی آن را خیران تکمیل کنند، نهادکتابخانه ها این آمادگی را دارد که آن کتابخانه را به نام خیر نامگذاری کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی با اشاره به تکمیل ساختمان کتابخانه عمومی در شهر انابد گفت: این پروژه فقط برای تجهیزات و تامین نیروی انسانی معطل مانده است که امید است با پی گیری های انجام شده این پروژه نیز درایام دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار بگیرد.