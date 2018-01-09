کارت آزمون استخدامی پزشکان متخصص منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی پزشکان متخصص دانشگاه های علوم پزشکی برای ۴۷۲ داوطلب روز جمعه ۲۲ دی ماه ۹۶ در پنج شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و بابلسر برگزار می شود.

در جلسه آزمون به هر داوطلب دو بسته آزمونی داده می شود، بسته اول حاوی پاسخنامه همراه با دفترچه آزمون عمومی و بسته دوم حاوی دفترچه آزمون تخصصی است.

در تست های چهارجوابی برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد.

آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه ۲۲ دی ماه برگزار می شود و فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۸:۳۰ آغاز می شود. درهای ورود به جلسه آزمون، نیم ساعت قبل از شروع فرآیند برگزاری آزمون بسته خواهد شد، لذا داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حضور داشته باشند.

داوطلبان لازم است به ۱۰۰ سئوال مندرج در دفترچه آزمون عمومی (بسته آزمون شماره ۱) برای متقاضیان گروه چهارم (کد ۴۰۰) در مدت ۱۱۰ دقیقه و به سئوالات دفترچه آزمون تخصصی (بسته آزمون شماره ۲) در مدت ۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

تعداد سوالات مربوط به هریک از عناوین شغلی گروه چهارم در جدول برگه راهنما درج شده است.

اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت، نمره مکتسبه این دواطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

نام و آدرس محل برگزاری آزمون در روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج شده است.

همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی (از قبیل تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ...) در جلسه آزمون برخلاف ضوابط است و با داوطلب به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.