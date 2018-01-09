به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دو شرکت سرمایهگذاری آمریکایی با اشاره به تشدید نگرانیها در مورد نحوه برخورد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، پیشنهادات ایجاد صندوق های تجارت بیتکوین را رد کردند.
طبق یکی از بیانیههای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که در روز دوشنبه منتشر شد، این سازمان تنظیمکننده مقررات، در مورد نقدینگی و اعتبار سنجی قراردادهای پیشخریدی که بر اساس داراییهای دیجیتال صورت میگیرند، نگران است.
این بیانیه مانع جدیدی بر سر راه شرکتهای والاستریت، که به دنبال سودجویی از اشتیاق سرمایهگذاران به ارزهای دیجیتال هستند، ایجاد کرد و واگرایی بیسابقهای در بین دو نهاد قانونگذاری مالی آمریکا (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون تجارت پیشفروش کالاها)، بر سر نحوه تنظیم مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
صندوقهای سرمایهگذاری تحت کنترل مدیریت سرمایه رافرتی و شرکت اکسچنج تریدد کانسپتس، برنامههای خود برای آغاز به کار ۳ صندوق بیتکوین که میتوانستند به سادگی خرید فروش سهام، توسط هر خردهسرمایهگذار، دادوستد شوند، را کنسل کردند.
پیش از این مدیران این صندوقها فکر میکردند که این طرحهای پیشنهادی با توجه به آغاز به کار سهام بیتکوین در بورسهای سیامای و سیبوئه، شانس این را دارند که مجوز فعالیت دریافت کنند.
قانونگذاران برای درک نحوه برخورد با این دارایی نسبتاً جدید دچار مشکل شدهاند و کنترل امر در دست هیچ کس نیست.
کمیسیون بورس اوراق بهادار (اسایسی) بر فعالیت بورسهای سهام و صندوقهای مالی نظارت دارد در حالیکه کمیسیون تجارت اوراق پیشخرید کالاها (سیافتیسی) بر قراردادهای اوراق پیشخرید نظارت میکند. سیافتیسی برای مد نظر قرار دادن ریسکهایی که بیتکوین برای بازارهای مالی در بر دارد، تحتفشار قرار گرفته است. در حالی که هنوز حوزه این نگرانیها کاملا ارزیابی نشده است.
تصمیمگیریهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در مورد ارزهای دیجیتال باید با دقت و ظرافت خاصی صورت بگیرد چرا که راه را برای محصولات و کالاهایی که میتوانند در دسته اوراق با نوسان قیمت بالا، در بازارهای اوراق آمریکا، دادوستد شوند، باز میکند.
