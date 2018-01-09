به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه دولت کنونی این کشور علیه هاوانا مدعی خطرناک بودن بازگرداندن دیپلمات‌ های کشورش به کوبا شد و اعلام کرد که واشنگتن این کار را انجام نخواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص ادعا کرد که دیپلمات‌ های این کشور در کوبا پیشتر هدف «جنگ‌ افزارهای صوتی» قرار گرفته‌ اند!

تیلرسون در این باره مدعی شد: وقتی نمی‌ توانم از دیپلمات‌ ها و خانواده‌ هایشان محافظت کنم، چرا باید آنها را بازگردانم؟ با دیپلمات‌ ها و خانواده‌ هایشان دیدار کردم. سلامتی آنها برای آمریکا اولویت دارد.

لازم به ذکر است، تابستان سال جاری و پس از طرح ادعای تکراری مقامات ارشد کاخ سفید علیه وضعیت حقوق بشر در کوبا، وزارت خارجه این کشور نیز در اقدامی هماهنگ اعلام کرده بود که تعدادی از نیروهایش در سفارت آمریکا در کوبا هدف حمله ای مرموز قرار گرفته و به طرز مشکوکی بیمار شده اند؛ ادعائی که دولت هاوانا آن را فاقد هرگونه واقعیت دانسته و قویاً رد کرد بود.

واشنگتن مدعی بود که در میان ۲۴ نفر از دیپلمات‌ ها و اعضای خانواده آنها که در سفارت آمریکا در هاوانا حضور داشتند، علائم نارسایی شنوایی و عوارض عصبی و شناختی مشاهده کرده بود.