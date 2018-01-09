به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی بعد از ظهر سهشنبه در نشست مجمع قرآنیان استان اظهار داشت: تربیت کادر متخصص، حمایت از مراکز قرآنی، تقویت اتحادیه قرآنی و فعال کردن مجمع قرآنیان استان محور برنامههای تبلیغات اسلامی بوشهر هستند.
وی اضافه کرد: گسترش فعالیتهای قرآنی در مناطق شهری و روستایی و برقراری تعامل مناسب بین متولیان، چهرهها و مراکز قرآنی با صدا و سیما در راستای انعکاس بیشتر برنامهها و فعالیتهای قرآنی از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار مجمع قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به نقش مهم مجمع در توسعه فعالیتهای قرآنی استان تصریح کرد: مجمع قرآنیان استان اتاق فکری برای تدوین طرحهایی در راستای توسعه برنامهها و فعالیتهای قرآنی در سطح استان به شمار میرود.
حجتالاسلام سروستانی با تاکید بر لزوم اجتناب از نگاه فردمحور ادامه داد: همه ما باید تلاش کنیم قوای محرکه ای برای گسترش فعالیت های قرآنی باشیم و هر جا که عَلَمی برای توسعه فعالیت های قرآنی بلند شده باشد به آن کمک کنیم.
وی با بیان این که رویکرد تبلیغات اسلامی استان، رویکردی برنامه محور بر مبنای تدوین برنامه های کارشناسانه است، اضافه کرد: لازم است همه ما بر اساس چارچوب ها عمل کنیم و با توجه به پاسخگو نبودن اعتبارات دولتی به جذب کمک های مردمی به سمت راه اندازی مجمع خیرین قرآنی استان حرکت کنیم.
نظر شما