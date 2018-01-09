سفر نخست وزیر مالزی به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نجیب رزاق نخست وزیر مالزی برای انجام سفری چند روزه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شده است.

نخست وزیر مالزی پس از ورود به ریاض در فرودگاه ملک خالد مورد استقبال فیصل بن بندر بن عبدالعزیز امیر منطقه ریاض قرار گرفت.

لازم به ذکر است، این سفر به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی صورت گرفته و تا ۱۲ ژانویه (۲۲ دی ماه) ادامه خواهد یافت.

نخست وزیر مالزی قرار است در این سفر با پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد این کشور دیدار و درباره مسائل دوجانبه، منطقه و جهان گفتگو کند.