به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم تراکتورسازی که فردا برای دیدار مقابل نفت تهران عازم پایتخت میشوند امروز با حضور در کمپ اختصاصی باشگاه آخرین تمرین خود را پیش از این سفر برگزار کردند.
این تمرین که نود دقیقه به طول انجامید در حالی آغاز شد که پیش از آن اعضای کادر فنی در جلسه ای نکات مورد نظر خود را به بازیکنان منتقل کردند و فیلم قسمتهایی از بازیهای تیم حریف را برای سرخپوشان به نمایش گذاشتند. یحیی گلمحمدی از بازیکنانش خواست در اجرای نکات تمرینی دقت کنند.
تمرین تراکتورسازی در حالی با حضور یحیی گل محمدی برگزار شد که وی به دلیل حضور در کلاس مربیگری حرفهای آسیا به تهران سفر کرده بود و پس از سه روز غیبت امروز به تبریز بازگشت.
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