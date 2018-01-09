تحقق ۹۰ درصدی سهم اشتغال در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احسانی عصر سه شنبه در جلس ساماندهی امور جوانان با رویکرد اشتغال شهرستان آمل با بیان اینکه سیاست دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار است، افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال،فعالیت های خوبی در طول سال جاری در این شهرستان انجام شد و بیشتر از ٩۰ درصد سهم اشتغال شهرستان آمل محقق شد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آمل با اشاره به اینکه نسل پویای جامعه نیازمند توجه ویژه است، ادامه داد: در شهرستان آمل اتاق فکری با حضور نخبگان اجتماعی و فرهنگی تشکیل دهیم.

احسانی با بیان اینکه جاذبه های گردشگری بسیاری را در شهرستان داریم، افزود: ابتدای سال جاری در ستاد سفر، آموزش و پرورش ایده جدیدی مانند آمل گردی را برای مسافران اسکان یافته در مدارس شهرستان انجام داد که این امر در بازدید اماکن تاریخی، گردشگری و غیره موجب افزایش ۶ درصدی توقف گردشگران در شهرستان شد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات خود اشتغالی به مددجویان زیادی پرداخت شد، افزود: پس از پرداخت تسهیلات به مددجویان،نظارت بیشتری را برای این افراد داشته باشیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل نیز در این جلسه با بیان اینکه جوانان زیادی با تحصیلات بالا علاقه مند مدیریت بر اماکن ورزشی و ایجاد باشگاه های ورزشی در این شهرستان هستند، افزود: برای جوانان تسهیلات خود اشتغالی را مورد تایید داریم و ٨۰ باشگاه دارای پروانه فعالیت را برای دریافت تسهیلات معرفی کردیم و علاوه بر این ٢۶ سالن بخش خصوصی را برای دریافت تسهیلات معرفی کردیم تا با دریافت تسهیلات،اشتغال ایجاد کنند.

ناصرنصری ادامه داد: ۱۶ پرونده تسهیلات خود اشتغالی در امر ورزش تکمیل است و به زودی تسهیلات خود را جمعه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه پیگیر امور جوانان هستیم، افزود: عدم شغل جوانان موجب فاصله افتادن ازدواج شد