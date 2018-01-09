استفاده از ظرفیت پارک ها برای تمرین هنرمندان در آمل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امیرنیا عصر سه شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان با رویکرد اشتغال با اشاره به اینکه طبق وظیفه فراتر از سهم ایجاد اشتغال خود را انجام دادیم، ادامه داد: سهم اشتغال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ۲۲ نفر بود که اشتغال بیشتر از ۳۰ نفر انجام شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه در دوره چهارم شورای اسلامی شهر آمل موضوع واگذاری کیوسک مطبوعاتی به خبرنگاران مطرح شد، افزود: با توجه به تصویب واگذاری کیوسک در صحن علنی شورای اسلامی شهر آمل به خبرنگاران، این موضوع همچنان محقق نشد.

امیرنیا با بیان اینکه هنوز نتوانستیم یک کیوسک به خبرنگاران بدهیم تا از این ظرفیت برای امرار و معاش خود استفاده کنند، ادامه داد: خبرنگاران برای پوشش مراسمات در تمام ادارات حضور دارند که خبرنگاری هم می تواند شغل به حساب آید و هم نمی توان آن را شغل محسوب کرد.

وی با اشاره به ارائه طرح فرهنگی به شورای اسلامی شهر آمل بیان کرد: از ظرفیت پارک ها برای تمرین هنرمندان می توان استفاده کرد و این مهم را در اختیار هنرمندان قرار دهیم و با بررسی امکانات شهری، از ظرفیت این شهرستان استفاده کنیم.