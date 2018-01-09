مردم نگران تامین میوه پایان سال نباشند/ بازار گرمسار تحت کنترل

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار گرمسار به میزبانی سالن جلسات جهاد کشاورزی این شهرستان با بیان اینکه کالاهای اساسی برای پایان سال در گرمسار تامین شده است، ابراز داشت: مردم نگران تامین میوه و ارزاق پایان سال خود نباشند چراکه بازرسان وضعیت بازار شهرستان را تحت کنترل دارند.

وی هدف از تشکیل این جلسه را برنامه ریزی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نظارت بر روند توزیع کالاها برشمرد و افزود: توزیع کالاهای اساسی باید به نحوی ادامه داشته باشد که مردم به راحتی و با اطمینان از کیفیت و قیمت مناسب مایحتاج خود را تامین کنند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه وضعیت بازار به صورت روزانه مورد پایش و رصد بازرسان واقع می شود، ابراز داشت: نظارت جدی بر واحدهای صنفی در راستای کنترل و تنظیم بازار برای جلوگیری از تخلفات احتمالی صورت می گیرد.

طاهری با بیان اینکه تنظیم بازار به عرضه و تقاضا بستگی دارد، تصریح کرد: برخی مواقع عرضه و تقاضا با کمبودهایی دست و پنجه نرم می کند که باید با رویکرد موجود در بازار، تلاش ها در راستای کنترل نظارت انجام شود.

وی با بیان اینکه با هرگونه تخلفات صنفی در ارائه محصولات و کالاهای اساسی مردم به طور جد برخورد می شود، افزود: دستگاه های مربوط باید اقلام مورد نیاز را به نحوی روانه بازار کنند که با هیچ کمبودی در سطح شهرستان مواجه نشویم لذا امیدواریم با اتخاذ دستورالعمل های لازم شاهد رونق کسب و کار باشیم.