برخورد قاطع با مهدهای غیرقانونی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با انتقاد از فعالیت مهدهای غیرمجاز و غیرقانونی در پایتخت، گفت: متولی صدور مجوز و نظارت بر عملکرد مهدهای کودک سازمان بهزیستی بوده بنابراین فعالیت و افزایش مهدهای غیرقانونی نشانه ضعف نظارت و عملکرد این دستگاه است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهدهای کودک باید از استانداردهای لازم برای نگهداری از کودکان برخوردار باشند، افزود: افزایش تعداد مهدهای غیرقانونی ضعف بزرگی برای سازمان بهزیستی به شمار می رود زیرا وجود حتی یک مهد غیرقانونی مشکلات زیادی را برای کودکان و خانواده های آنها فراهم می کند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی باید هر چه سریعتر اسامی مهدهای مجاز و قانونی را اعلام کند، تصریح کرد: مهدهای کودک باید فضای مناسبی برای رشد، بالندگی و تربیت اجتماعی کودکان باشند؛ بهزیستی باید هر چه سریعتر با اعلام اسامی مهدهای قانونی خانواده ها را از بروز خطرات مهدهای غیرمجاز برای فرزندانشان آگاه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: فعالیت مهدهای غیرقانونی به صورت زیرپله ای نیست و این مراکز به صورت علنی فعالیت می کنند بنابراین سازمان بهزیستی به راحتی می تواند آنها را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور کار قرار دهد.
بیگدلی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی با شناسایی و برخورد جدی با سودجویان در زمینه فعالیت مهدهای غیرمجاز می تواند از بروز خطرات احتمالی برای کودکان جلوگیری کند، گفت: متأسفانه سازمان بهزیستی در این حوزه به اندازهای ضعیف عمل کرده که مسئولان آن اعلام می کنند امکان برخورد با مهدهای غیرقانونی را نداریم.
نماینده مردم خدابنده در مجلس دهم یادآور شد: اینکه مسئولان سازمان بهزیستی مطرح می کنند والدین کودکان خود را در مهدهای غیرقانونی ثبتنام نکنند، به نوعی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و توپ را به زمین مردم میاندازند؛ چنین اظهاراتی جای تأسف دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم توان تشخیص مهدهای غیرقانونی از قانونی را ندارند بنابراین نیاز است سازمان بهزیستی به عنوان متولی هر چه سریعتر با همکاری سازمان اماکن، نیروی انتظامی و وزارت کشور، مهدهای غیرقانونی را شناسایی کند؛ متأسفانه درتمامی حوزه ها اراده ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد و اگر اراده قوی وجود داشته باشد به راحتی می توان با فساد مبارزه کرد در این رابطه نیز اگر سازمان بهزیستی اراده قوی داشته باشد می تواند طی یک ماه نسبت به ساماندهی مهدهای کودک اقدام کند.
نظر شما