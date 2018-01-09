برخورد قاطع با مهدهای غیرقانونی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با انتقاد از فعالیت مهدهای غیرمجاز و غیرقانونی در پایتخت، گفت: متولی صدور مجوز و نظارت بر عملکرد مهدهای کودک سازمان بهزیستی بوده بنابراین فعالیت و افزایش مهدهای غیرقانونی نشانه ضعف نظارت و عملکرد این دستگاه است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مهدهای کودک باید از استانداردهای لازم برای نگهداری از کودکان برخوردار باشند، افزود: افزایش تعداد مهدهای غیرقانونی ضعف بزرگی برای سازمان بهزیستی به شمار می­ رود زیرا وجود حتی یک مهد غیرقانونی مشکلات زیادی را برای کودکان و خانواده­ های آنها فراهم می­ کند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی باید هر چه سریعتر اسامی مهدهای مجاز و قانونی را اعلام کند، تصریح کرد: مهدهای کودک باید فضای مناسبی برای رشد، بالندگی و تربیت اجتماعی کودکان باشند؛ بهزیستی باید هر چه سریعتر با اعلام اسامی مهدهای قانونی خانواده ­ها را از بروز خطرات مهدهای غیرمجاز برای فرزندان­شان آگاه کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: فعالیت مهدهای غیرقانونی به صورت زیرپله ای نیست و این مراکز به صورت علنی فعالیت می­ کنند بنابراین سازمان بهزیستی به راحتی می­ تواند آنها را شناسایی و برخورد قاطع با آنها را در دستور کار قرار دهد.

بیگدلی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی با شناسایی و برخورد جدی با سودجویان در زمینه فعالیت مهدهای غیرمجاز می­ تواند از بروز خطرات احتمالی برای کودکان جلوگیری کند، گفت: متأسفانه سازمان بهزیستی در این حوزه به اندازه‌­ای ضعیف عمل کرده که مسئولان آن اعلام می­ کنند امکان برخورد با مهدهای غیرقانونی را نداریم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس دهم یادآور شد: اینکه مسئولان سازمان بهزیستی مطرح می ­کنند والدین کودکان خود را در مهدهای غیرقانونی ثبت­‌نام نکنند، به نوعی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و توپ را به زمین مردم می­‌اندازند؛ چنین اظهاراتی جای تأسف دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم توان تشخیص مهدهای غیرقانونی از قانونی را ندارند بنابراین نیاز است سازمان بهزیستی به عنوان متولی هر چه سریعتر با همکاری سازمان اماکن، نیروی انتظامی و وزارت کشور، مهدهای غیرقانونی را شناسایی کند؛ متأسفانه درتمامی حوزه ­ها اراده­ ای برای مبارزه با فساد وجود ندارد و اگر اراده قوی وجود داشته باشد به راحتی می­ توان با فساد مبارزه کرد در این رابطه نیز اگر سازمان بهزیستی اراده قوی داشته باشد می ­تواند طی یک ماه نسبت به ساماندهی مهدهای کودک اقدام کند.