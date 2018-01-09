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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۲

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان:

اجرای صحیح قوانین یکی از پایه های اساسی توسعه است

اجرای صحیح قوانین یکی از پایه های اساسی توسعه است

زنجان-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه یکی از پایه های اساسی توسعه، اجرای صحیح قوانین است، گفت: با اجرای صحیح قوانین، آرامش و امنیت در جامعه، پدیدار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  استانداری زنجان، سیدبیوک موسوی در جلسه شورای اداری شهرستان خرمدره اظهار کرد:کشور برای حل مشکل اشتغال، ناگزیر به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است که این امر در راستای حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و رونق تولید ضروری است.

معاون استاندار زنجان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ضرورتها برای همه جوامع بشری، تدوین قوانین و اجرای کم هزینه آن است، افزود: خوشبختانه ایران از قوانین محکمی برخوردار بوده و قانون اساسی به عنوان مادر همه قوانین، وظایف و تکالیف همه دستگاهها و نهادها از قبیل حاکمیت و قوای سه گانه را مشخص کرده و البته حقوقی هم برای مردم در نظر گرفته که حاکمیت و دستگاههای مختلف، موظف اند این حقوق را محترم بشمارند.

موسوی  با بیان اینکه یکی از پایه های اساسی توسعه، اجرای صحیح قوانین است، گفت: با اجرای صحیح قوانین، آرامش و امنیت در جامعه، پدیدار می شود و جذب سرمایه گذار نیز در آرامش و امنیت اتفاق میافتد و ضمن ایجاد اشتغال، نرخ بهره وری و رفاه کشور را بالا میبرد.

وی با بیان اینکه حق کسب و کار، اظهار نظر، فعالیت های اجتماعی، تحصیل و بیان عقاید، نمونه ای از حقوق مردم است که در قانون اساسی، مشخص شده است، افزود: وقتی رئیس جمهوری در مراسمی از تدوین حقوق شهروندی خبر میدهد، نشان دهنده توجه دولت به برخورداری مردم از حقوقشان است، چرا که اگر به حقوق مردم، احترام قائل شده و کرامت انسانی به معنای خاص کلمه و بر اساس قانون در همه امور، محترم شمارده شود بسیاری از مشکلات جامعه برطرف شده و از اتفاقات ناگوار، جلوگیری میشود.

موسوی با انتقاد از کشمکشهای سیاسی و دخالت دستگاهها در امور یکدیگر، اظهار کرد: گاهی ممکن است صحبت کردن یکی از مسئولان در یک محفل، منجر به تخریب و جوسازی بر علیه دیگری شود درحالیکه اگر مسئولین، خود را سرباز و خدمتگزار نظام میدانند باید مهر، محبت، عشق و عاطفه در همه مناطق کشور حاکم بوده و نارساییها در حوزههای مختلف از قبیل آموزش، آسیب های اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری شناسایی و آسیب شناسی و حل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با بیان اینکه برخی از اتفاقات مانند گازرسانی به روستاهای دوردست و محروم که به برکت دولت و نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، باید مورد توجه جدی قرار گیرند، ادامه داد: نباید کاری کرد که شیرینی این اتفاقات در کام مردم، تلخ شود و نباید به بهانه های مختلف، به دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی، خدشه ای وارد شود.

موسوی با اشاره به اینکه دولت برای اولین بار در بحث بودجه، شفاف سازی کرده و درآمد و مخارج کشور و میزان اختصاص آن به دستگاههای مختلف را مشخص و روشن کرد، ادامه داد: این امر برای این بود که مردم در جریان قرار گرفته و همه دستگاهها به میزان برخورداری از بودجه کشور در بخشهای مختلف، پاسخگو باشند.

موسوی ایجاد فضای مناسب برای بیان انتقادات در جامعه را ضروری خواند و گفت: باید با گفتوگوهای چندجانبه، زمینه مناسبی برای بیان نقدها و مشکلات مردم، فراهم شود و صدای اعتراضات و نقدها از سوی مسئولین شنیده شوند و مطالبات عمومی مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی با بیان اینکه نقد عالمانه، نقدی است که بتواند زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم آورد، یادآورد شد: بنا به تاکید مقام معظم رهبری، افرادی که زمانی مسئولیت مطلق و همه جانبه در کشور داشتند، امروز معارض شده و با استفاده از تریبونهای مختلف، دولت، قوه ها و افراد مختلف را تخریب میکنند.

موسوی گفت: نتیجه این درگیریها و تخریبها این است که ناامیدی مطلق در جامعه، ایجاد شده و در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردها، تاریک نمایش داده میشوند که باید به طور جدی از وقوع چنین پیشامدهایی در جامعه پیشگیری کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به اینکه فاصله عمیقی بین اندیشه مسئولین و نسل جوان ایجاد شده است، ابراز کرد: باید اندیشه های جوانان، باور شده و فاصله موجود به حداقل برسد و اگر نمیتوان فاصله را کم کرد، باید پلی برای ارتباط بهتر و بیشتر بین مسئولین و جوانان ایجاد شود که در این رابطه، ضروری است همه دستگاههایی که میتوانند ارتباط مستمر با مردم و لایههای مختلف جامعه برقرار کنند نسبت به ایجاد این ارتباط، تلاش کنند.

موسوی یادآورد شد: در گذشته، شفاف سازی با انتقاد روبه رو میشد ولی دولت تدبیر و امید، تصمیمی اتخاذ کرد تا همه آمارها و حقایق را منعکس کند که رهبری و مردم در جریان امور قرار گیرند. چون تا زمانی که آمارها و حقایق بهصورت صریح، شفاف و بی پرده، مشخص و بیان نشوند نمی توان راهکارهای مناسبی برای حل آن ها اتخاذ کرد.

موسوی با شاره به ۱۹ دیماه، سالروز رحلت آیت اله هاشمی رفسنجانی، گفت: ایشان، یار امام(ره) و رهبری و یکی از اسطوره های بی نظیر کشور و شخصیتی بی بدیل بود که از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۵ مانند کوه در برابر طوفانهای سهمگین ایستادگی کرد و در فراز و نشیبهای کشور از زمان مبارزات ستمشاهی، حضور فعالانه در دوران دفاع مقدس و فرماندهی جنگ تحمیلی، خدمات فراوانی به نظام و انقلاب ارائه داد.

وی با بیان اینکه خدمات و زحمات آیت اله هاشمی هم در مدیریت ایام جنگ تحمیلی و هم در دوران سازندگی و گذر از بحرانها نباید فراموش شود، افزود: اینها اقدامات، خدمات ارزندهای است که نباید نادیده گرفته شوند و باید به این نقشها و شخصیت های ماندگار در تاریخ کشور ارج نهاد.

در این مراسم، مصطفی ثنائی بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان خرمدره معرفی شد.

کد مطلب 4195432

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