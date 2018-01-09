مسکو درخصوص حمله پهپادی تروریستها به کشورهای مختلف هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تروریست ها قادرند به هر کشوری با کمک پهپادها حمله کنند.

وزارت دفاع روسیه گفت: استفاده از پهپادهای خودکار توسط شبه نظامیان گواه آن است که فن آوری هایی در اختیارشان گذاشته شده و آنها قادرند حملات تروریستی با استفاده از پهپادها به هر کشوری داشته باشند.

وزارت دفاع همچنین امکانات و قابلیت های این پهپادها را مشخص کردند.

در این اطلاعیه آمده است: تمامی پهپادهای تروریست ها به سنسورهای هواسنج و هدایت کننده های سرور بالابرنده مجهز هستند. بمب های دست ساز وصل شده به پهپاد ها از مواد منفجره خارجی تشکیل شده اند.

این وزارت خانه همچنین افزود که دستگاه های استفاده شده توسط تروریست ها ممکن است تنها از کشورهای صاحب امکانات فن آوری پیشرفته با تامین هدایت ماهواره ای و هدایت از راه دور آمده باشد. در حال حاضر متخصصین کانال های ارسال چنین فن آوری هایی برای تروریست ها را بررسی می کنند و فعلا خارجی بودن آنها اثبات شده است.

گفتنی است که روز گذشته وزارت دفاع روسیه از متوقف کردن ۱۳ فروند پهپاد که قصد حمله به پایگاه های روسیه در حمیمیم و طرطوس سوریه را داشتند، خبر داد.