مدیران جوان جایگزین مدیران سن و سال دار شوند/لابی گری چالش توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانبخش عصر سه شنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس بیان داشت: عدالت یعنی قرار گرفتن هر کس یا هر چیز در جای خودش، متاسفانه هنوز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درگیر روابط و لابی برای گرفتن مسئولیت ها هستیم که این نظم مدیریت سرزمین ما رو به شکل جدی با خطر مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه همچنان فضای سلیقه بر قانون غلبه دارد، ادامه داد: تفسیرهای سلیقه ای افراد در جایگاههای مختلف به شکل جدی دیده می شود و امروز کشورمان را با تبعیض ناروا ی جدی روبرو کرده است که این تبعیض ناروا ریشه اصلی نارضایتی ها در مردم است.

جهانبخش با اشاره به اینکه زمزمه هایی شنیده می شود که دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در روزهای آتی به استان هرمزگان سفر می کند. خاطرنشان کرد: نخبگان و بزرگان سیاسی استان از رئیس جمهوری یک سئوال بپرسند که سهم هرمزگان از میزان درآمدهای که کسب می کند چقدر است و چقدر حق مردم هرمزگان است که باید مجددا به چرخه اقتصادی و عمرانی استان بازگردد.

این عضو شورای شهر بندرعباس افزود: پاسخ این سئوال می تواند جایگاه مردم استان هرمزگان را کشور نشان دهد. مثال ساده آن این است که هنوز بعد از سالهای سال است که نمی دانیم سهم شهرداری بندرعباس از میزان ارزش افزوده چقدر است و رقمی هر ساله در بودجه دیده می شود که توجیهی ندارد و بعضا هم محقق نمی شود.

وی ابرازداشت: در فصل تصویب بودجه قرار داریم از نمایندگان مجلس تقاضا دارم که به سمت تبعیض روا حرکت کنند. تبعیض روا یعنی اینکه مناطق کمتر برخوردار و محروم را در بودجه پررنگ تر ببینیم تا یک تناسبی برقرار شود. دولت محترم هم این احتمام را داشته باشد بویژه در استان هرمزگانی که درآمدهای سرشاری دارد اما به لحاظ امکانات اگر سه ضلع وضعیت موجود، هرمزگان و میزان درآمد را در کنار هم قرار دهیم این مثلث متلاشی است و متاسفانه مشکلات زیادی در استان هرمزگان وجود دارد.

جهانبخش خاطرنشان کرد: از استاندار هرمزگان تقاضا داریم برای تغییر و جابجایی مدیران تدبیر و حوصله لازم را داشته باشند و اصراری نداشته باشیم بر مدیرانی که بیش از ۳۰ سال در جایگاههای مختلف خدمت کرده اند. مدیران سن و سال دار و بدون انگیزه نمی توانند موجب توسعه و پیشرفت استان شوند از این مدیران در مناصب مدیریتی وزارتخانه ها استفاده شود و مدیران جوان و باانگیزه را باید به میدان بیاوریم.