جوان کوهبنانی بر اثر آتش سوزی چادر جان باخت

محمدرضا مهدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حوالی ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح امروز جوانی در روستای جور کوهبنان بر اثر بی احتیاطی و آتش سوزی چادر جان خود را از دست داد، اظهارکرد: این جوان کوهبنانی ۲۵ سال سن داشته است.

وی با عنوان اینکه این جوان تنها زندگی می کرد، ابراز داشت: رعایت نکردن نکات ایمنی و استفاده از چراغ نفتی را می توان علت این مرگ دانست.

فرماندار شهرستان کوهبنان گفت: علت اصلی این حادثه هنوز مشخص نیست و مرگ این جوان توسط مقامات قضایی در حال بررسی است.

وی در ادامه با عنوان اینکه آموزش های لازم توسط اکیپ های مختلف برای نحوه زندگی در چادر مناطق زلزله زده کوهبنان داده شده است، اظهار داشت: توزیع کانکس در شهرستان کوهبنان آغاز شده است و تاکنون ۲۸ کانکس از روز گذشته در مناطق زلزله شده کوهبنان توزیع شده است.