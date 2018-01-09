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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

نخست‌ وزیر مجارستان پناهجویان را «مهاجمین مسلمان» نامید

نخست‌ وزیر مجارستان پناهجویان را «مهاجمین مسلمان» نامید

نخست‌ وزیر مجارستان در اظهاراتی مدعی شد که پناهجویان، «مهاجمین مسلمان» هستند و کشورش نمی خواهد پذیرای آن ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «ویکتور اوربان» (Viktor Orban) نخست‌ وزیر مجارستان با رد دوباره پذیرش پناهجویان توسط کشورش، آن ها را «مهاجمین مسلمان» توصیف کرد!

نخست‌ وزیر مجارستان در مصاحبه ای در این خصوص اعلام کرد:  ما این افراد را پناهجویان مسلمان نمی دانیم. ما آن ها را مهاجمین مسلمان تلقی می کنیم!

وی در ادامه گفت: به عنوان نمونه پناهجویان سوری که از کشورشان می‌گریزند برای رسیدن به مجارستان از ۴ کشور عبور می کنند که همه آن ها به اندازه آلمان ثروتمند نیستند؛ اما برخوردار از ثبات هستند. آن ها پناهجویان اقتصادی هستند که می‌ خواهند زندگی بهتری داشته باشند.

گفتنی است، اوربان با اعتراض به سیاست‌ های اروپا درباره پناهجویان مدعی است که حاکمیت و هویت فرهنگی مجارستان توسط آن ها تهدید می‌ شود.

کد مطلب 4195451

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