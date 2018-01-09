به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات دستگاه های اجرایی چهارمحال وبختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: افزایش رضایت ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید تسهیل شود و تلاش شود که مردم در کمترین زمان خدمات را دریافت کنند.

فعال سازی میز های خدمت در دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی تاکید کرد: خدمات قابل ارائه به مردم از طریق میز خدمت در دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید شناسایی و روش های ارائه آن به صورت حضوری و یا الکترونیکی تعریف شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: راه اندازی میز خدمت در دستگاه های اجرایی ضروری است و باید تلاش شود که این میزهای خدمت فعال شوند.

وی بیان کرد: کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت، تسریع در خدمات رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم از مهمترین امتیازهای فعالیت میز خدمت در دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.

افزایش کیفیت ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در راستای تحقق اهداف تعیین شده، راه اندازی میزهای خدمت در دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید بازدید ها و بازرسی های دوره ای مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: باید در راستای افزایش سرمایه گذاری در استان موانع سد راه ورود سرمایه گذاران در چهارمحال و بختیاری برداشته شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افزایش کیفیت ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان دارد.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود که سرمایه گذاران در استان جذب شوند.