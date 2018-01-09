  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

پلیس اعلام کرد:

۱۰۹ مظنون به ارتباط با کودتای سال گذشته ترکیه بازداشت شدند

۱۰۹ مظنون به ارتباط با کودتای سال گذشته ترکیه بازداشت شدند

پلیس ترکیه از بازداشت ۱۰۹ مظنون به ارتباط با عاملین کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۱۰۹ مظنون به ارتباط با عاملین کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ را بازداشت کرده اند.

به گزارش پلیس ترکیه، این افراد در جریان عملیات‌ های همزمان در ۲۲ استان بازداشت شده‌اند.

در میان بازداشت شدگان تعدادی از افسران ارتش این کشور نیز حضور دارند.

لازم به ذکر است، از زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از مشاغل دولتی تعلیق یا اخراج شده اند.

کد مطلب 4195460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها