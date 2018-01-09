۱۰۹ مظنون به ارتباط با کودتای سال گذشته ترکیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۱۰۹ مظنون به ارتباط با عاملین کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ را بازداشت کرده اند.

به گزارش پلیس ترکیه، این افراد در جریان عملیات‌ های همزمان در ۲۲ استان بازداشت شده‌اند.

در میان بازداشت شدگان تعدادی از افسران ارتش این کشور نیز حضور دارند.

لازم به ذکر است، از زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از مشاغل دولتی تعلیق یا اخراج شده اند.