دیدار فرمانده کل نیروهای مسلح مصر با معاون وزیر دفاع آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره «صدقی صبحی» فرمانده کل نیروهای مسلح مصر امروز با «رابرت کارم» معاون وزیر دفاع امریکا در امور امنیت بین المللی دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، این دیدار در شهر قاهره برگزار شد و دو طرف در خصوص روابط نظامی فیمابین گفتگو کردند.

فرمانده کل نیروهای مسلح مصر ضمن ابراز رضایت از همکاری های نظامی میان واشنگتن و قاهره گفت: این روابط در طول چند دهه طولانی وجود داشته و از جمله همکاری های مشترک برای برقراری صلح و امنیت در منطقه محسوب می شود.

معاون وزیر دفاع آمریکا هم ابراز امیدواری کرد که مناسبات نظامی واشنگتن و قاهره ارتقاء یابد.