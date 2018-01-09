تسهیلات پاشنه آشیل بازسازی است/سرعت عمل بانکها روند مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیان معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عصر امروز در جلسه ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: بر اثر زلزله خسارت گسترده ای در سطح شهرها و روستاها وارد کرده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر کار کارشناسی تمام شده و بر اساس آمار نهایی ۲۰ هزار واحد صددرصد تخریبی و ۲۰ واحد با خسارات جدی که قابل تعمیر نیستند اما فعلا قابل سکونت هستند.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بیش از ۱۰ هزار واحد برای دریافت تسهیلات عقد قرارداد شده است و تسهیلات پاشنه آشیل بازسازی است که روند خوبی ندارد.

مهدیان تصریح کرد: اعتبارات ابلاغ شده و مشکل اصلی روند کند عقد قرارداد است و بانکها مشکل کمبود نیرو دارند و سرعت عمل بانکها روال مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار واحد باید عقد قرارداد کنند که در یک پروسه یک ماهه تا ۴۵ روزه باید تمام شود، گفت: علاوه بر اینکه شهرها باید زودتر پاکسازی شود تا کار بازسازی آغاز گردد، در تامین مصالح هم باید عاملان به کمک بنیاد مسکن بیایند.

مهدیان افزود: بنا داریم تا پایان خرداد ۹۷ و قبل از گرما تمام واحدهای مسکونی روستایی مسقف شوند، در روستاها به جز روند کند عقد قرارداد مشکلی نداریم.