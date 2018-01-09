به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم‌های فوتبال پاس و شهرداری همدان پس از هفته‌های متوالی ناکامی برای کسب پیروزی قدم به میدان مسابقه گذاشتند تا بعد از هفته‌ها بالاخره طعم شیرین پیروزی را بچشند.

در این هفته تیم فوتبال شهرداری در همدان میزبان حریف هم نام خود شهرداری بم بود دیداری که برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی را داشت به همین دلیل شهرداریچی های همدان از امتیاز میزبانی استفاده کردند و از دقایق ابتدایی مسابقه حملات متعددی را بر روی دروازه تیم فوتبال بم ترتیب دادند که بدشانسی و بی‌دقتی مهاجمان این موقعیت‌ها یکی پس دیگری از دست رفت.

اما برخلاف جریان بازی در دقایق پایانی نیمه اول مهاجم خوش تکنیک و ریزنقش شهرداری بم علی وزیری موفق شد بر روی یک ضربه ایستگاهی دروازه شهرداری همدان را باز کند تا نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شهرداری بم به پایان برسد.

در نیمه دوم که تیم فوتبال همدان چیزی برای از دست دادن نداشت بابک صمدیان سرمربی این تیم خیلی زود هر ۳ تعویض خود را انجام داد تا برای کسب ۳ امتیاز بازی به آب و آتش بزنند هرچه به دقایق پایانی بازی نزدیک‌تر می‌شدیم شهرداریچی های همدان بی محاباتر حمله می‌کردند که در یکی از حملات اسیر ضد حمله شهرداری بم شدند و خیلی خوش‌شانس بودند که توپ بمی‌ها تبدیل به گل نشد.

شاگردان بابک صمدیان که در صورت شکست در این دیدار یک‌قدم به سقوط به لیگ دسته سوم نزدیک می‌شدند و چیزی برای از دست دادن نداشتند فشار حملات خود را ثانیه به ثانیه بیشتر کردند و درنهایت مصطفی قیصری که در دیدار با پاس نیز شهرداری‌چی ها را از شکست در ثانیه‌های پایانی نجات داده بود موفق شد این بار هم با ضربه سری زیبا دروازه شهرداری بم را باز کند تا بازی به‌تساوی کشیده شود.

ارسال متعدد توپ از چپ و راست بر روی دروازه شهرداری بم مدافعان این تیم را سرگردان کرده بود و در همین ارسال‌ها شهرداری همدان صاحب یک موقعیت بسیار خوب شد که دروازه‌بان بم با واکنشی زیبا این شوت را در درون محوطه جریمه مهار کرد اما در برگشت دفاع شهرداری بم با لمس توپ در محوطه جریمه یک خطای پنالتی را تقدیم شهرداری همدان کرد.

رضا کوهی در دقایق پایانی موفق شد از روی نقطه پنالتی بار دیگر دروازه شهرداری بم را باز کند و درنهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود شهرداری همدان به پایان رسید و این تیم با کسب ۳ امتیاز این دیدار ۱۹ امتیازی شد و با یک پله صعود در رتبه هشتم جدول قرار گرفت.

تیم فوتبال پاس دیگر نماینده فوتبال همدان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور در این هفته در دیداری بسیار سخت و دشوار در فومن میهمان شهرداری این تیم بود و شکست یا تساوی پاسی‌ها در این دیدار می‌توانست کورسوی امید پاس برای صعود به مرحله بعدی لیگ دسته دوم فوتبال کشور را از بین ببرد و این تیم را به یکی از گزینه‌های سقوط به دسته پایین‌تر تبدیل کند.

اما پاسی‌ها دست‌به‌کار بزرگی زدند و موفق شدند حریف صدرنشین خود را در خانه‌اش زمین‌گیر کنند و با دست‌پر به همدان بازگردند تک‌گل پیروزی‌بخش پاسی‌ها را ابراهیم کوه افکن مهاجم گلزن این تیم به ثمر رساند تا پاسی‌ها با کسب این ۳ امتیاز ۲۰ امتیازی شوند و در جایگاه هفتم جدول جا خوش کنند تا همچنان با امید مسابقات را ادامه دهند.