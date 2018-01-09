اردوی راهیان نور در استان تهران با قوت ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران بر حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در مدارس و بین دانش آموزان تاکید کرد و گفت: طرح راهیان نور با حضور همه اقشار مردم و باشکوه فراوان اجرا می شود و در این طرح همه مردم، اعم از پیر و جوان حضور دارند.

وی راهیان نور را طرحی ملی خواند و گفت: اجرای طرح راهیان نور برای دانش آموزان، در این برهه زمانی یک ضرورت است وباید با نگاهی فرهنگی به این طرح نگریست و آن را اجرا کرد.

استاندار تهران فرصت حضور در مناطق غربی کشور را مغتنم خواند و اظهار داشت: در این مناطق، دانش آموزان با دلاورمردی های رزمندگان دفاع مقدس آشنا می شوند، که امری پسندیده است.

مقیمی دوران دفاع مقدس را از دوران های طلایی انقلاب اسلامی دانست و بر تقویت روحیه جهادی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، جلسه شورای آموزش و پرورش استان تهران، به ریاست محمدحسین مقیمی استاندار تهران و با حضور محمدرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استانو دیگر اعضا برگزار شد.