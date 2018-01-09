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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

عصر امروز؛

حسین امیرعبداللهیان با نخست وزیر پیشین ایتالیا دیدار کرد

حسین امیرعبداللهیان با نخست وزیر پیشین ایتالیا دیدار کرد

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با نخست وزیر پیشین ایتالیا دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ با نخست وزیر پیشین ایتالیا دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

کد مطلب 4195489

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