تالار مرکزی ارومیه سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند اجرای تالار مرکزی ارومیه با بیان اینکه این تالار جزو هشت تالار بزرگ کشوری است افزود: این طرح در ۱۲هزار مترمربع زمین با ۱۸هزار مترمربع زیربنا در سال ۸۶ کلنگ زنی شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است عنوان کرد: برای اتمام و به بهره برداری رسیدن این طرح ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت تخصیص تا پنج ماه آینده آماده بهره برداری می شود.

حجت الاسلام کریمی با بیان اینکه هم اکنون این طرح ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد خاطرنشان کرد: : تجهیز سالن های تخصص اجرای موسیقی و تئاتر تالار مرکزی ارومیه شامل تجهیز سِن هیدرولیک و سیستم آکوستیک سالن جزو مهم ترین بخش های این طرح به شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: تالار مرکزی ارومیه دارای ۲ سالن برای نمایش و موسیقی، بخش پلاتو و سالن بلک باکس، نگارخانه، پارگینگ و بخش های مختلف است؛ سالن موسیقی با۴۳۰ نفر ظرفیت و بزرگترین سالن آن نیز با ظرفیت یکهزار و ۲۰۰ نفر در حال احداث است.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اشاره به اینکه مشکلات مالی این طرح پیگیری و رفع می شود اظهارداشت: احداث این تالار به عنوان یک فضای فرهنگی، نقش بی بدیلی در ارتقای فرهنگ استان ایفا کرده و شاخصه فرهنگی عقب مانده آذربایجان غربی را جبران می کند.

محمد مهدی شهریاری افزود: وجود فضای فرهنگی به ویژه در شهرستان ها و مراکز استان ها با توجه به ظرفیت های استان و توسعه فرهنگی آن ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.