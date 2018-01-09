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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۲۲

آناتولی؛

کُردهای تحت حمایت آمریکا در سوریه «ارتش شمال» تشکیل می‌دهند

کُردهای تحت حمایت آمریکا در سوریه «ارتش شمال» تشکیل می‌دهند

آناتولی اعلام کرد که کُردهای تحت حمایت آمریکا با آموزش توسط سازمان سیا و پنتاگون، ارتشی کلاسیک با عنوان «ارتش شمال» در سوریه تشکیل داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی در گزارشی اعلام کرد که حدود ۴۰۰ نفر از کُردهای تحت  آموزش آمریکا در سوریه در قالب «گارد مرزی» اقدام به تشکیل «ارتش شمال» در سوریه کرده اند.

بر اساس گزارش آناتولی، نیروهای مذکور متشکل از گروه های پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د بوده و قرار است تحت پروژه ای موسوم به «ارتش کلاسیک» سازماندهی و مورد حمایت آمریکا قرار گیرند.

یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود در این باره به آناتولی گفته است که نیروهای «گارد مرزی» که توسط سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» و وزارت خارجه این کشور «پنتاگون» آموزش های لازم را دیده اند، به تشکیل «ارتش شمال» مبادرت ورزیده اند.

کد مطلب 4195496

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