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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان خبر داد:

دستگیری ۳ سوداگر مرگ در ایوان

دستگیری ۳ سوداگر مرگ در ایوان

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان ایوان گفت: در اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز ۳ نفر از فروشندگان اصلی مواد مخدر در شهرستان ایوان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید عالی پور امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور برخورد با سودا گران مرگ و مبارزه با هنجار شکنان و حفظ سلامت جامعه طرح ارتقای پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان اجرا واین سوداگران مرگ دستگیر شدند.

سرهنگ عالی پور گفت: این متهمان از فروشنده گان اصلی مواد مخدر بوده که در سه عملیات موفق پلیسی توسط مأموران انتظامی بخش زرنه ، پلیس مبارزه با موادمخدر و کلانتری مرکزی دستگیر و مقدار قابل توجهی انواع ماده مخدر سنتی و صنعتی از آنها کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر برخورد قاطعانه با سوداگران مرگ گفت: خرده فروشان مواد مخدر باید در فرایند اعمال مجرمانه خود احساس امنیت نکنند و بدانند که پلیس با قاطعیت تمام با سوداگران مرگ برخورد می کند و اجازه نخواهد داد که آسایش و آرامش را از مردم سلب و جوانان این دیار را منحرف و اسیر مواد مخدر کنند.

وی بابیان اینکه متأسفانه به عمق تخریب مواد مخدر صنعتی در جامعه و خانواده‌ها پی نبرده‌ایم ، تصریح کرد: این پدیده هرسال با اشکال مختلف خودنمایی می‌کند ، آگاهی بخشی به خانواده‌ها برای نظارت بیشتر و کنترل مناسب فرزندان ضروری است و اگر به نحو مطلوب اطلاع‌رسانی در مورد مضرات جدی مواد مخدر صنعتی شود قطعاً تلفات در این حوزه کاهش می‌یابد.

کد مطلب 4195498

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