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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۱

در اولین اجلاس کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو اکو عنوان شد:

تعداد گردشگران کشورهای عضو اکو به 800 میلیون نفر افزایش یافته است

معاون دبیرکل اکو گفت: تعداد گردشگران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو از 35 میلیون در سال 1950 به 800 میلیون نفر در حال حاضر رسیده که افزایشی شگفت ‌انگیز تلقی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی دمیروند در اولین اجلاس کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که صبح امروز در محل هتل لاله تهران برگزار شد ، تاکید کرد: درآمد کشورهای عضو اکو از 2 میلیارد دلار در سال 1950 به 680 میلیارد دلار در سال جاری رسده است.

وی افزود: کشورهای عضو اکو پتانسیل‌های فراوانی در زمینه‌ های تاریخی، طبیعی و فرهنگی دارا هستند که باید با بسیج همگانی و با اتحاد یکپارچه در جهت استفاده از این پتانسیل‌ ها گام برداشت. 

معاون دبیرکل اکوخاطر نشان کرد: تمامی ‌کشورهای عضو باید شهروندان خود را به افزایش سفر و سیر و سیاحت ترغیب کنند چرا که این افزایش تاثیر مستقیمی ‌بر اشتغال زایی و فقر زدایی از این کشورها دارد که این دو مسئله همواره مشکل عمده‌ کشورهای عضو اکو بوده است.

وی گفت: در نشست قبلی کشورهای عضو اکو ، ویزای ترانزیت 72 ساعته برای اولین بار در کشور پاکستان اجرایی شد که تبعات بسیار مثبتی برای دیگر کشورها به همراه داشت.

معاون دبیرکل اکو تاکید کرد: تاثیر گذاری کشورهای عضو اکو در مناسبات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی منطقه بسیار زیاد است بنابراین باید همکاری های گردشگری میان اعضا گسترش پیدا کند.

کد مطلب 419550

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