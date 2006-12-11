تعداد گردشگران کشورهای عضو اکو به 800 میلیون نفر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر ، مصطفی دمیروند در اولین اجلاس کارشناسان ارشد گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که صبح امروز در محل هتل لاله تهران برگزار شد ، تاکید کرد: درآمد کشورهای عضو اکو از 2 میلیارد دلار در سال 1950 به 680 میلیارد دلار در سال جاری رسده است.

وی افزود: کشورهای عضو اکو پتانسیل‌های فراوانی در زمینه‌ های تاریخی، طبیعی و فرهنگی دارا هستند که باید با بسیج همگانی و با اتحاد یکپارچه در جهت استفاده از این پتانسیل‌ ها گام برداشت.

معاون دبیرکل اکوخاطر نشان کرد: تمامی ‌کشورهای عضو باید شهروندان خود را به افزایش سفر و سیر و سیاحت ترغیب کنند چرا که این افزایش تاثیر مستقیمی ‌بر اشتغال زایی و فقر زدایی از این کشورها دارد که این دو مسئله همواره مشکل عمده‌ کشورهای عضو اکو بوده است.

وی گفت: در نشست قبلی کشورهای عضو اکو ، ویزای ترانزیت 72 ساعته برای اولین بار در کشور پاکستان اجرایی شد که تبعات بسیار مثبتی برای دیگر کشورها به همراه داشت.

معاون دبیرکل اکو تاکید کرد: تاثیر گذاری کشورهای عضو اکو در مناسبات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی منطقه بسیار زیاد است بنابراین باید همکاری های گردشگری میان اعضا گسترش پیدا کند.