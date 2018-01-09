واکنش وزارت خارجه سوریه به تجاوزات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه با ارسال دو نامه به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و نیز رئیس دوره ای شورای امنیت به تجاوز رژیم صهیونیستی اعتراض کرد.

وزارت خارجه سوریه، تجاوزهای رژیم صهیونیستی را نشانه خط مشی خصمانه این رژیم اشغالگر برای برهم زدن اوضاع منطقه و افزایش پیچیدگی اوضاع کنونی در خدمت رژیم صهیونیستی است.

در نامه های وزارت خارجه سوریه آمده است: تجاوزهای متوالی رژیم صهیونیستی نمی تواند حامی شرکای اسرائیل و مزدوران تروریست آن شود.

شایان ذکر است که شبکه سعودی العربیه از حمله جنگنده های صهیونیستی به حومه خبر داد.

این شبکه عرب زبان اعلام کرد که مواضعی در «القطیفه» واقع در حومه دمشق، پایتخت سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که موشک های شلیک شده توسط صهیونیستها رهگیری شده اند.

این وزارتخانه تأکید کرده است: تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه بار دیگر از حمایت صهیونیستها از تروریستها پرده برداشت. این حمله تلاشی ناکام برای افزایش روحیه تروریستها بود.

در همین حال، فرماندهی کل ارتش سوریه اعلام کرد که نیروهای سوری برای مقابله با تروریسم و تجاوزگری های اسرائیل از آمادگی کامل برخوردار هستند.