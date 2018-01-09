رونمایی از قایق خورشیدی وموتور سیکلت برقی بی صدا در واحد بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد بندرعباس، محمد مهدی زاهدی در بازدید خود ازمراکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از قایقی رونمایی کردکه می تواند بدون سوخت فسیلی و با استفاده از انرژی مستقیم و ذخیره انرژی خورشیدی ساعت ها به حرکت خود ادامه دهد.

وزیر اسبق علوم و تحقیقات در اقدامی مشابه از موتور سیکلت برقی و بدون صدا ی این واحد دانشگاهی نیز رو نمایی کرد واین موتور سیکلت توانست با سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت بدون تولید هیچگونه آلودگی صوتی و گازی به حرکت خود ادامه دهد.

وی در این بازدید با اشاره به فعالیت های علمی و پژوهشی این واحد دانشگاهی گفت: زیرساخت ها و تجهیزات این واحد دانشگاهی شرایط مطلوبی برای فعالیت های اقتصادی وتولید محصولات داخلی را فراهم کرده است و امید می رود به سرعت پله های رشد و بالندگی را پشت سر بگذارد.

زاهدی با تاکید بر کیفی سازی دانشگاه وتقویت بنیه علمی دانشگاهیان در کشور افزود: رشد و توسعه کشور در حوزه های مختلف در گرو رشد همه جانبه دانشگاه بوده که کارآفرین محور بودن دانشگاه یکی از خواسته های امروزی برای رسیدن به دانشگاه های بنام دنیاست.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هدف ازحضور خود در این دانشگاه را شناسایی نقاط قوت آن یاد کرد و گفت: رشته های این دانشگاه متناسب با نیاز منطقه بوده و بر اساس مطالبه جامعه راه اندازی شده است.

وی افزود: استان هرمزگان با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی مناسب و بهرمندی از مناطق و آب های آزاد و همچنین وجود صنایع بزرگ می تواند با ورود دانشگاه در بخش های مختلف صنعتی ، زمینه تولید داخلی واشتغال را به خوبی فراهم سازد.

زاهدی خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در کشور را چشمگیر و ستودنی دانست و تصریح کرد: این دانشگاه با شناسایی نقاط قوت و توانمندی های منطقه توانسته با برنامه ریزی و کارشناسی استادان صاحب نظرخود مشکلات و تهدید ها را به فرصت مبدل سازد.

وی پژوهش را به عنوان بازوی توانمند جامعه و موتور محرکه کشور یاد کرد و گفت: پژوهش و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش محوری در جامعه از مهمترین وظایفی است که مسئولان باید در دانشگاه با جدیت دنبال کنند.

محمد مهدی زاهدی در این بازدید از لابراتوراها ، کارگاه ها، آزمایشگاه ها ، محصولات دانش بنیان، کتابخانه ها، دفتر کار اساتید و فضای عمومی و سالن های امتحان بازدید کرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و هیات همراه در ابتدای این بازدید در محل گلزار شهدای گمنام این واحد دانشگاهی حاضر شدند و با نثار گل و فاتحه به شهیدان ۸ سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.